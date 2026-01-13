La storia del villaggio alpino che può essere raggiunto solo in funivia

In giro per il mondo esistono dei posti davvero suggestivi ma che, a dispetto delle mete turistiche super gettonate, non solo sono fuori dalle dinamiche dell'overtourism ma sono anche praticamente sconosciuti. È il caso di Mürren, un meraviglioso borgo medievale quasi del tutto isolato dal mondo esterno. Sulla sua superficie non esistono strade sterrate o auto di ultima generazione, può essere raggiunto solo attraverso una funivia inaugurata nella metà del ‘900: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo splendido villaggio.

Perché Mürren è chiusa al traffico

Si chiama Mürren ed è un villaggio svizzero arroccato su una terrazza naturale ai piedi della cima dello Schilthorn (di 2970 metri di altezza). Incastonato tra Interlaken e il massiccio della Jungfrau, viene definito come una frazione di Lauterbrunnen, nel Canton Berna, a 3 ore di treno da Ginevra, la sua particolarità? Conta solo 430 abitanti e, con le sue case in pietra e legno che "si aggrappano" alla parete rocciosa, sembra essere uscito da una fiaba. A causa di questa posizione "difficile", nessuno è mai riuscito a collegarlo al mondo esterno con una strada, dunque ancora oggi è completamente chiuso al traffico. Nei secoli scorsi i cittadini sono stati costretti a viaggiare in sella ai loro muli per almeno 3 ore per arrivare a valle e raccogliere le provviste essenziali per affrontare la vita quotidiana.

Mürren

La funivia che viaggia a 775 metri di altezza

Nel 1891, poi, le cose sono cambiate: sono state inaugurate sia una ferrovia che collega il villaggio alpino alla vicina Grütschalp, sia una funicolare che raggiunge Lauterbrunnen. Nel 1965, infine, è nata la funivia a binario unico che può trasportare i residenti a Gimmelwald, un altro villaggio chiuso al traffico (ma che si trova a monte della valle). Con gli anni quest'ultima, la funivia Schilthornbahn, ha aperto anche nuove tratte, collegando il villaggio di Mürren con il mondo esterno. Il viaggio dura solo 4 minuti ma permette di ammirare panorami davvero unici: a bordo delle cabine i viaggiatori si ritrovano a 775 metri di altezza, attraversando alcuni scenari mozzafiato delle Alpi svizzere. In quanti sarebbero disposti a vivere in un luogo tanto remoto ma, allo stesso tempo, rimasto incontaminato e meraviglioso?