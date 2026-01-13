stile e Trend
La storia del villaggio alpino che può essere raggiunto solo in funivia

Sapete che sulle Alpi esiste un remoto villaggio che può essere raggiunto solo in funivia? Ecco la sua storia.
A cura di Valeria Paglionico
In giro per il mondo esistono dei posti davvero suggestivi ma che, a dispetto delle mete turistiche super gettonate, non solo sono fuori dalle dinamiche dell'overtourism ma sono anche praticamente sconosciuti. È il caso di Mürren, un meraviglioso borgo medievale quasi del tutto isolato dal mondo esterno. Sulla sua superficie non esistono strade sterrate o auto di ultima generazione, può essere raggiunto solo attraverso una funivia inaugurata nella metà del ‘900: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo splendido villaggio.

Perché Mürren è chiusa al traffico

Si chiama Mürren ed è un villaggio svizzero arroccato su una terrazza naturale ai piedi della cima dello Schilthorn (di 2970 metri di altezza). Incastonato tra Interlaken e il massiccio della Jungfrau, viene definito come una frazione di Lauterbrunnen, nel Canton Berna, a 3 ore di treno da Ginevra, la sua particolarità? Conta solo 430 abitanti e, con le sue case in pietra e legno che "si aggrappano" alla parete rocciosa, sembra essere uscito da una fiaba. A causa di questa posizione "difficile", nessuno è mai riuscito a collegarlo al mondo esterno con una strada, dunque ancora oggi è completamente chiuso al traffico. Nei secoli scorsi i cittadini sono stati costretti a viaggiare in sella ai loro muli per almeno 3 ore per arrivare a valle e raccogliere le provviste essenziali per affrontare la vita quotidiana.

La funivia che viaggia a 775 metri di altezza

Nel 1891, poi, le cose sono cambiate: sono state inaugurate sia una ferrovia che collega il villaggio alpino alla vicina Grütschalp, sia una funicolare che raggiunge Lauterbrunnen. Nel 1965, infine, è nata la funivia a binario unico che può trasportare i residenti a Gimmelwald, un altro villaggio chiuso al traffico (ma che si trova a monte della valle). Con gli anni quest'ultima, la funivia Schilthornbahn, ha aperto anche nuove tratte, collegando il villaggio di Mürren con il mondo esterno. Il viaggio dura solo 4 minuti ma permette di ammirare panorami davvero unici: a bordo delle cabine i viaggiatori si ritrovano a 775 metri di altezza, attraversando alcuni scenari mozzafiato delle Alpi svizzere. In quanti sarebbero disposti a vivere in un luogo tanto remoto ma, allo stesso tempo, rimasto incontaminato e meraviglioso?

