Come sarà lo chalet di montagna più grande al mondo (da quasi 15 milioni di euro all’anno)

Siete amanti della montagna e all'arrivo di ogni inverno non potete fare a meno di concedervi una vacanza sulla neve? Questo progetto sembra fare al caso vostro: il magnate immobiliare Byron Baciocchi sta progettando di costruire sulle Alpi il più grande chalet al mondo. Il complesso dovrebbe trovarsi a Gstaad, in Svizzera, e potrebbe estendersi su una superficie di ben 7.000 mq, l'unico piccolo "inconveniente"? Visti i prezzi previsti, si tratterà di un'esperienza riservata a una clientela di lusso: ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Lo chalet con santuario del benessere e simulatore di F1

Si chiamerà Chalet Oberbort e sarà lo chalet di montagna più grande al mondo. Stando al progetto "su carta" ideato da Unica Capital, la società di investimenti immobiliari Byron Baciocchi, dovrebbe inaugurare nel 2028 e, almeno al momento, sembra essere destinato a essere una struttura da record.

Chalet Oberbort

Sorgerà a Gstaad, sulle Alpi svizzere, ovvero la località sciistica più alta al mondo (situata a 2.300 mt di altitudine), e si estenderà su 7.000 mq, di cui 1.500 saranno dedicati a un vero e proprio "santuario del benessere" fatto di piscine termali, hammam in stile mediorientale, sauna alpina, docce di neve e piscina fredda. Naturalmente non mancherà un'enorme area intrattenimento dedicata a coloro che non avranno alcuna intenzione di sciare. Cosa ci sarà al suo interno? Un cinema privato, un simulatore di Formula 1, una pista da ballo, una pista da bowling, una cantina, una sala fumatori e un deposito sci.

Leggi anche Ilary Blasi sulle Dolomiti: per la vacanza di Capodanno sceglie la suite da 5mila euro a notte

Chalet Oberbort

Lo chalet che cambia il concetto di lusso

Gli ospiti dello Chalet Oberbort, inoltre, potranno visitare facilmente il comprensorio sciistico Gstaad Mountain Rides, alcuni ristoranti stellati svizzeri, boutique di lusso e scuole internazionali.

Chalet Oberbort

"Abbiamo voluto creare più di una semplice residenza, volevamo evocare un senso di tranquilla maestosità. È uno spazio in cui si fondono forma architettonica, atmosfera emotiva e integrità dei materiali. Il vero lusso risiede nel modo in cui uno spazio ti fa sentire, non solo in ciò che contiene", ha affermato Byron Baciocchi. La struttura, però, sarà riservata a pochi e non solo perché non avrà più di 11 camere da letto, per affittare una residenza qui si dovranno sborsare 13 milioni di sterline all'anno (ovvero circa 15 milioni di euro). In quanti si potranno permettere un'esperienza simile?