Baite e chalet cosy immersi nella natura dove passare un weekend invernale in Italia all’insegna del relax

Un rifugio di legno, la neve che cade fuori dalla finestra, il camino acceso e il profumo di legna nell’aria: gli chalet e le baite più suggestive d’Italia dove trascorrere un weekend d’inverno all’insegna del relax e del comfort, tra montagne innevate e atmosfere da fiaba.

Silenzio, tranquillità e un caldo accogliente. Quando arriva il freddo, abbiamo bisogno di poco per evadere dal tran tran quotidiano, dalle pressioni e dallo stress che occupa le nostre vite. Soprattutto se si vive in città, si ha spesso il desiderio di scappare e immergersi nella natura più incontaminata. In questo senso, le baite e gli chalet offrono un ambiente caldo e accogliente, caratterizzato da arredi tradizionali in legno e soffitti bassi, creando una sensazione di intimità e di conforto. Dalla Valle d'Aosta al Piemonte e fino alla Lombardia, abbiamo scelto alcuni chalet e baite in montagna dov'è possibile godersi un weekend di assoluto relax, che ci permetta di ricaricare.

Lombardia

Immerso in una natura suggestiva , lo Chalet Levissima 3000 domina le vette del Parco Nazionale dello Stelvio con un panorama mozzafiato. Accessibile solo usando gli impianti di salita, questo rifugio spettacolare offre un’esperienza autentica d’alta quota: interni in legno, grandi vetrate sulle Alpi e una vasca da bagno con vista dove rilassarsi dopo una giornata sugli sci. Il prezzo varia a seconda del periodo e della disponibilità, ma si aggira indicativamente intorno a 1760 euro. Lo Chalet si trova poi poco distante dal borgo di Bormio, che merita sicuramente una visita per le sue terme storiche e i vicoli alpini che conservano il fascino di un tempo.

Chalet Levissima 3000 Bormio

Sempre in Lombardia, c'è un piccolo villaggio di chalet di legno immerso nella neve: il Park Chalet Village, situato a Livigno, che è la meta perfetta per un weekend in coppia o in famiglia. Ogni chalet dispone di spa privata con sauna e jacuzzi, e la posizione, a pochi minuti dal centro di Livigno, permette di alternare giornate sulle piste a pomeriggi di shopping o relax. Livigno, con le sue vie pedonali, le botteghe duty free e le piste perfettamente innevate, è una delle mete invernali più amate e gettonate delle Alpi e in generale d'Italia. I prezzi variano a seconda della suite scelta e del periodo, però si aggirano tra i 500 euro e i 1000 euro a notte per due persone.

Park Chalet Village

Trentino-Alto Adige

Un gioiello di design immerso nella Val Badia, il Mi Chalet è un rifugio romantico pensato per due. Architettura moderna e materiali naturali si fondono in un ambiente intimo, con sauna privata e vetrate che incorniciano le Dolomiti. Ogni dettaglio, dal camino sospeso fino al letto con vista sulla neve, è studiato per dare agli ospiti relax e comfort assoluti e regalare un soggiorno indimenticabile. La Villa, frazione elegante e tranquilla del comune di Badia, è il punto di partenza ideale per esplorare le Dolomiti, Patrimonio Unesco, e per gustare la cucina ladina nei rifugi d’alta quota. I prezzi per questo incredibile chalet si aggirano attorno ai 960 euro a notte per due persone.

Mi Chalet, La Villa, Alta Badia

Sempre in Trentino, questa volta a Madonna di Campiglio, è situata unl'altra piccola gemma. Eco-friendly e raffinato, lo Chalet del Sogno è un boutique hotel in legno di larice e pietra locale, a pochi passi dagli impianti. Offre camere eleganti, spa con piscina panoramica e cucina gourmet che valorizza i sapori del territorio. Perfetto per chi desidera un weekend di benessere immerso tra le Dolomiti del Brenta. Madonna di Campiglio, la Perla delle Dolomiti, unisce mondanità, natura e piste spettacolari, offrendo anche splendide passeggiate nel Parco Naturale Adamello Brenta.

Chalet del sogno, Madonna di Camiglio

Valle d’Aosta

Tra i profumi di pino e il silenzio del Parco del Gran Paradiso, lo chalet Fleurs de Neige a Cogne incarna l’anima autentica dell’accoglienza valdostana e la vera vita alpina ed è in grado di coniugare benessere, comfort e natura incontaminata. Piccolo, romantico e curato nei minimi dettagli, offre camere rivestite in legno, colazioni con prodotti locali e un’atmosfera che sembra uscita da una cartolina invernale. Il borgo di Cogne è un piccolo gioiello incastonato tra montagne e cascate di ghiaccio, ideale per ciaspolate e passeggiate nella natura più pura. I prezzi per le camere di questo suggestivo chalet partono da circa 150 euro e possono aumentare a seconda del periodo e della disponibilità.

Chalet Fleurs de Neige, Cogne

Piemonte

Nel cuore della Val Maira, la Baita d’In Gial è un rifugio alpino autentico e silenzioso, perfetto per chi desidera staccare davvero. Le antiche pietre e le travi a vista raccontano la storia della montagna piemontese, mentre gli interni curati offrono tutto il comfort moderno. Ideale per trekking invernali, ciaspolate o semplicemente per leggere davanti al camino mentre fuori nevica. Il piccolo borgo di Marmora, immerso nella valle, conserva il fascino delle case di pietra e un’atmosfera sospesa nel tempo, tra boschi e paesaggi incontaminati. I prezzi come sempre possono variare, ma si aggirano indicativamente tra i 240 euro e i 490 euro per due persone per un weekend e da 530 a 1.080 euro per una settimana.

Baita d’In Gial, Val Vigezzo

Anche la Baita 1697 è davvero un esempio perfetto della raffinatezza piemontese. Un’antica baita del Seicento riportata a nuova vita dal designer inglese Jonathan Tuckey: pietra, legno e design contemporaneo si fondono in uno spazio accogliente e unico. Sauna esterna, camino centrale e vista sulle valli torinesi rendono la Baita 1697 un rifugio esclusivo, ideale per gruppi di amici o famiglie. Pragelato si trova a pochi chilometri da Sestriere, cuore della Via Lattea, uno dei comprensori sciistici più estesi d’Europa. I prezzi della Baita 1697 variano in base alla stagione, con costi settimanali che vanno da circa 18.000 euro (bassa stagione) a 49.000 euro (alta stagione).