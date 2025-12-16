Le 5 spa più particolari da regalare a Natale, da quella eco a quella per la longevità

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trovare il regalo di Natale giusto può trasformarsi in una vera sfida, soprattutto quando si vogliono sorprendere le persone a cui teniamo di più con qualcosa di speciale, che unisca eleganza, utilità e piacere. Tra le idee più apprezzate negli ultimi anni, spicca l’esperienza di benessere (chi non ha bisogno di staccare un po' e rilassarsi?): regalare una giornata in spa significa offrire non solo relax, ma anche momenti di cura di sé, lontani dallo stress e dal tran tran quotidiano e immersi in atmosfere pensate per il completo riposo di corpo e mente. Che si tratti di strutture intime e riservate, perfette per un weekend romantico o per una pausa rigenerante in solitudine, o di spa di lusso con trattamenti esclusivi, la scelta in Italia è davvero ampia. Abbiamo selezionato quindi le migliori spa da regalare che, tra atmosfere raffinate, ambienti e panorami suggestivi e servizi dedicati al benessere totale, vanno oltre l’oggetto materiale e si trasformano in veri e propri momenti di felicità da vivere, pensate per amici, familiari o per concedersi un piccolo lusso personale sotto l’albero.

Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, Alto Adige

Il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, è il regalo perfetto per chi ricerca un po' di sano benessere. Questa struttura raggiunge una nuova dimensione con la Longevity Spa, pensata appositamente per vivere a lungo in salute e, soprattutto, in equilibrio. La struttura propone un percorso basato su quattro pilastri fondamentali: Stress Management, Sleep, Performance e Longevity. Tecnologie all’avanguardia e programmi personalizzati si combinano con la tradizione termale della fonte di acqua solfata, creando un’esperienza che rigenera davvero corpo e mente. Tra rituali esclusivi come Zerobody Dry Float, la crioterapia con Zerobody Cryo, il Molecular Hydrogen Booster e i bagni di zolfo, ogni dettaglio è studiato per favorire il rilassamento, il recupero fisico e la consapevolezza di sé. Il soggiorno può essere completato con il Longevity Luxe Rate, che prevede ogni giorno un trattamento su misura, mentre i prezzi si aggirano attorno 300-400 euro se si vuole includere anche il pernottamento.

Acqua sulfurea Bad Moos

Le Terme Merano, Alto Adige

Sempre in Alto Adige, anche le Terme Merano sono un'ottima opzione. L’ampia area sauna propone esperienze uniche, dalla sauna al fieno biologico alla sauna finlandese esterna, fino al bagno di vapore al miele altoatesino, tutte accompagnate dall’Aufguss, la tradizionale gettata di vapore aromatizzata. Spazi dedicati al riposo, letti ad acqua, Fire Place e il Roof Whirlpool con Sundeck completano il percorso di rigenerazione. Anche le piscine interne ed esterne, le vasche saline e gli idromassaggi offrono sollievo e stimolano la circolazione. Tra le eccellenze delle Terme spicca il Bio Nature Pool, premiato a livello internazionale per sostenibilità e innovazione, con acqua trattata biologicamente e riscaldata dal sole. L'ingresso alle terme costa 33 euro e aumenta a seconda delle attività scelte.

Bagno di vapore miele, Terme Merano

L'OLM Nature Escape, Valle Aurina, Alto Adige

Nel cuore della Valle Aurina, l’OLM Nature Escape in Alto Adige offre un’interpretazione di benessere in grado di unire sostenibilità, connessione con la natura e relax profondo. Questo eco‑aparthotel energeticamente autonomo invita a ritrovare equilibrio e consapevolezza attraverso un’Eco SPA attenta al corpo e alla mente, con piscina che si apre verso l’esterno, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, zona yoga e fitness, oltre a spazi dedicati al riposo e alla digital detox immersi nel paesaggio alpino. L’architettura circolare e l’uso di materiali naturali creano un’atmosfera armoniosa in cui il contatto con la natura diventa parte integrante dell’esperienza di rigenerazione, rendendo OLM una destinazione ideale per chi ama un benessere autentico e sostenibile. I prezzi possono variare ma si aggirano attorni ai 45 euro a persona.

OLM Nature Escape

Aquagranda Alpine Wellness, Livigno, Lombardia

A Livigno, nel cuore delle Alpi Retiche, Aquagranda Alpine Wellness offre un’esperienza di benessere alpino che unisce relax, vitalità e connessione con la natura in ogni stagione. L’area dedicata al wellness combina legno, pietra e luce per creare un percorso sensoriale unico, con tre saune, bagni di vapore, percorsi Kneipp, piscina salata e trattamenti ispirati alla montagna. Tra gli appuntamenti più apprezzati ci sono il Mercoledì Wellness, con rituali serali di Aufguss, scrub e sound healing, e gli eventi del weekend con i maestri di sauna AISA, che arricchiscono l’esperienza con cerimonie multisensoriali. Con l’arrivo della neve, Aquagranda diventa il rifugio perfetto dopo una giornata sulla neve, mentre la nuova struttura Dome nel giardino del wellness offre corsi di yoga, meditazione e rituali immersi nella natura. L’Aqua Alpine Bistrot completa l’esperienza con proposte healthy e stagionali, trasformando ogni visita in un percorso di rigenerazione profonda, tra relax, energia alpina e gusto. I prezzi per la spa di Aquagranda a Livigno variano a seconda dell'area e della durata, ma si aggirano attorno ai 30-40 euro per ingressi base fino a 60-80 euro o più per intere giornate e pacchetti benessere completi.

Aquagranda Area e Sauna esterne

Monteverdi Tuscany, Val d'Orcia, Toscana

Nel cuore della Val d’Orcia, tra colline, uliveti e borghi medievali, Monteverdi Tuscany offre un’esperienza di benessere esclusiva grazie alla collaborazione con Biologique Recherche. La Spa & Wellness Center si distingue per un approccio altamente personalizzato, combinando protocolli innovativi e trattamenti multisensoriali con prodotti skincare davvero innovativi. Ogni dettaglio, dagli spazi architettonici alla filosofia dei rituali, è studiato per rigenerare corpo e mente, offrendo un percorso di relax profondo immerso in un paesaggio unico, patrimonio UNESCO. L’atmosfera raccolta e meditativa, unita a servizi esclusivi come terapie rigenerative, crioterapia e trattamenti estetici avanzati, trasforma ogni visita in un’esperienza di lusso autentico, dove la cura della pelle è pensata per regalare un benessere completo. I prezzi per queste terme si aggirano attorno ai 50 euro, ma possono variare a seconda dell'esperienza scelta.