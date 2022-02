I look della prima serata di Sanremo 2022: diamo i voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti Regina della prima serata di Sanremo 2022 è Ornella Muti, che illumina il palco con i suoi vestiti scintillanti. Achille Lauro e i Maneskin ammaliano come sempre il pubblico, mentre Noemi stupisce con la sua eleganza. Chi veste cantanti in gara, conduttori e ospiti e tutte le foto dei look della prima puntata del Festival con i voti agli outfit.

Amadeus brillante sul palco

Apre il 72esimo Festival di Sanremo l'abito luccicante di Amadeus, in gai Mattiolo, che come sempre non rinuncia ai tanto amati sparkling look. Per la prima serata il conduttore sceglie uno smoking con rever a lancia blu decorato con righe verticali di paillettes. Più sobrio rispetto agli altri anni, peccato per il mix gessato dettaglio luccicante tono su tono. Voto 6-

Amadeus in Gai Mattiolo

Achille Lauro a torso nudo a Sanremo

Sapevamo che ci avrebbe stupito e in questo caso lo ha fatto lavorando sulla sottrazione. Nella prima puntata di Sanremo 2022 Achille Lauro sale sul palco per cantare il brano "Domenica" inscenando il suo battesimo pagano. Lo ha fatto senza gli effetti speciali a cui ci aveva abituati lo scorso anno ma solo con indosso un paio di pantaloni in pelle Gucci, senza scarpe, gioielli o altri accessori. Voto: 8

Achille Lauro in Gucci

Ornella Muti brilla nella prima serata

Per la prima apparizione sul palco dell'Ariston Ornella Muti sfoggia un abito strapless ricoperto di cristalli con decoro baroque in argento sotto il seno. A firmare l'abito custom made il designer napoletano Francesco Scognamiglio. Completano l'outfit pump Roger Vivier. Voto: 7

Noemi con l'abito nude

Meravigliosa nel suo abito nude firmato Alberta Ferretti, Noemi nella prima puntata di Sanremo 2022 ammalia con un look etereo e con il suo pezzo "Ti amo non lo so dire". Sensuale ma elegantissima la cantante sfoggia uno dei look più belli della serata. Voto: 9

Gianni Morandi