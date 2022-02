Dargen D’Amico debutta a Sanremo in rosa: il look che nasconde il dettaglio genderless Dargen D’Amico ha presentato il brano “Dove si balla” durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Per il debutto sul palco dell’Ariston ha scelto un completo total pink che nasconde un dettaglio genderless: ecco chi lo ha firmato.

Dargen D'Amico è il penultimo Big a essersi esibito durante la prima serata del Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston ha presentato l'inedito Dove si balla, portando un tocco di energia alla puntata inaugurale della kermesse canora arrivata alla sua 72esima edizione. Il rapper, dopo aver sorpreso sul green carpet in bermuda e calzini con la foglia di marijuana, per la prima volta all'evento ha optato per un look dal mood genderless in rosa e rosso, non rinunciando agli occhiali da sole, ormai considerati il suo tratto distintivo. In quanti, però, conoscono il significato simbolico nascosto dietro la scelta di stile del cantante?

Il completo rosa di Dargen D'Amico

Dargen D'Amico ha portato un tocco genderless alla prima puntata del Festival di Sanremo. Per presentare il suo inedito ha puntato su un look all'insegna del rosa Big Babool, a firmarlo è stato lo stilista Alessandro Vigilante, che ha pensato per lui a una contrapposizione di colori forti e vitaminici (il rosa del completo e il rosso della camicia). L'abito è stato disegnato per lui ed è contraddistinto da un paio di pantaloni over e da una giacca iconica da donna con un rever a caduta che scende fino all'orlo. Le sneakers a stivaletto bianche e rosse hanno reso l'outfit decisamente più casual, così come gli occhiali da sole, un modello rettangolare e specchiato.

Dargen D’Amico in Alessandro Vigilante

Lo stile di Dargen D'Amico al Festival di Sanremo

Per partecipare al Festival di Sanremo D'Argen D'amico ha collaborato con lo stylist Giulio Casagrande, lo stesso che aveva seguito anche Fedez lo scorso anno quando si è classificato al secondo posto con Francesca Michielin. Per lui ha pensato a diversi outfit firmati da designer emergenti, tutti originali, glamour e dal significato nascosto. Quello della prima serata, ad esempio, è ispirato alla ballerina Pina Bausch, mentre nelle prossime puntate della kermesse canora darà spazio a stampe antiche, pantalone pijama dal mood anni '60 e qualcosa di "matto". I due accessori a cui non rinuncia mai? Sneakers e occhiali da sole scuri e specchiati.