Perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D'Amico porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D'Amico, nome d'arte di Jacopo D'Amico, è uno dei Big selezionati da Amadeus per partecipare all'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Si tratta della sua prima volta alla manifestazione canora, sul palco dell'Ariston presenterà il brano inedito intitolato Dove si balla e, sebbene il pubblico "tradizionalista" lo consideri praticamente uno sconosciuto, in verità ha un curriculum di tutto rispetto. Ha un passato nel freestyle, da giovane durante le sfide per le strade e nei locali di genere di Milano veniva chiamato Corvo D'Argento, mentre ad oggi, oltre ad aver abbandonato quello pseudonimo, si dedica alla carriera da rapper, beatmaker, disc jockey e produttore discografico (ha fondato l’etichetta indie Giada Mesi insieme a Francesco Gaudesi.

Al di là delle sue canzoni e dei suoi progetti professionali, c'è un dettaglio di stile che incuriosisce i fan: la passione per gli occhiali da sole. Che si tratti di un'esibizione, di un evento notturno o di un semplice scatto social, non importa, completa sempre i look con questo accessorio e non si esclude che ne sfoggerà qualche modello originale anche sul palcoscenico dell'Ariston.

Spulciando profilo Instagram e foto ufficiali, è praticamente impossibile vederlo senza occhiali da sole: ne ha di ogni tipo, da quelli tondi e specchiati alle maxi mascherine total black firmate Carrera, fino ad arrivare ai cat-eye e ai modelli rettangolari in plastica colorata. Non mancano le montature originali come quelli total red specchiati e con una punta al centro della fronte. I suoi preferiti? Quelli che si rifanno allo stile dei classici Ray-Ban Wayfarer, meglio se con lenti specchiate e montatura d'osso.

In quanti conoscono il motivo di questa scelta? Fin dagli esordi gli occhiali da sole di Dargen D'Amico hanno suscitato non poche curiosità tra i suoi followers e non sorprende che durante le interviste in molti gli abbiano fatto diverse domande sulla questione. Il rapper, però, non si è mai tirato indietro e non ci ha pensato su due volte a rivelare il motivo nascosto dietro questo dettaglio di stile.

Le parole del cantante sono state: "In primo luogo la luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro" . Insomma, Dargen si sente davvero se stesso solo quando indossa gli occhiali da sole ed è per questo che non se ne separa mai. Quali modelli indosserà a Sanremo 2022? Punterà su qualcosa di classico o preferirà osare con lenti specchiate e dettagli sopra le righe?