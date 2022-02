Ornella Muti brilla al Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston non rinuncia agli occhiali Ornella Muti è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Fin dalla prima apparizione sul palco dell’Ariston ha incantato tutti con la sua bellezza tra dettagli scintillanti e sensuali: ecco cosa ha indossato per il debutto nei panni di presentatrice.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 72esima edizione del Festival di Sanremo e ad accompagnare Amadeus in questa nuova avventura sul palco dell'Ariston non c'è solo Fiorello ma anche Ornella Muti, la prima delle 5 co-conduttrici scelte dal direttore artistico per presentare ospiti e Big durante la prima serata della kermesse canora. Sex symbol, icona di stile, attrice di successo e ora anche presentatrice: a 66 anni sbarca sul palco dell'Ariston, mettendosi alla prova in una veste inedita. Cosa indossa per l'evento più atteso dell'anno? Fin dalla prima apparizione sulla tanto temuta scalinata ha brillato tra dettagli scintillanti e sensuali e super scintillanti, non rinunciando agli occhiali da vista.

Il primo vestito di Ornella Muti a Sanremo

Per la prima apparizione sul palco dell'Ariston Ornella Muti ha scelto un lungo abito da sera tempestato di Swarovski firmato da Francesco Scognamiglio, un modello con la sua silhouette a sirena che è riuscito a esaltare al massimo le sue sinuose forme. Si tratta di un modello strapless, ovvero senza spalline, con le coppe di raso e un decoro gioiello appena sotto al petto. Per completare il tutto la co-conduttrice ha scelto dei décolleté di cristalli col tacco a spillo di Roger Vivier, anche se a fare la differenza sono stati gli occhiali da vista cat-eye, con la montatura scura decorata con dei micro brillantini sui lati. L'attrice non vi ha rinunciato neppure per un palco tanto ambito come quello dell'Ariston, a prova del fatto che, oltre che funzionali, possono diventare un accessorio super glamour.

Ornella Muti in Francesco Scognamiglio

Il secondo abito col maxi spacco di Ornella Muti

Per il secondo cambio look Ornella Muti ha puntato su un seducente total black. Il vestito nero firmato da Francesco Scognamiglio è un vero e proprio trionfo di eleganza e sensualità. È in jersey di seta drappeggiato, ha un maxi spacco laterale che lascia in mostra le gambe e una profonda scollatura che mette in risalto il décolleté. Il punto vita è molto segnato, così da mettere in risalto la silhouette a clessidra. Non sono mancati i gioielli appariscenti e scintillanti e i décolleté di Roger Vivier. Anche questa volta non ha rinunciato agli occhiali da gatta, ha cambiato montatura optando per un modello dai dettagli animalier.

Ornella Muti in Francesco Scognamiglio

Ornella Muti a Sanremo: perché indossa abiti di Francesco Scognamiglio

Per diversi giorni sul web si è parlato molto dei presunti look che Ornella Muti avrebbe sfoggiato al Festival. Dopo un piccolo “spoiler” della figlia Naike, che aveva rivelato il nome di Francesco Scognamiglio sui social per poi cancellare il post poco dopo, solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: è proprio il designer campano ad aver firmato tutti i look dell'attrice. Il motivo per cui l’attrice ha scelto proprio lui per l'esperienza sanremese? Tutti i suoi abiti sono sostenibili, realizzati con particolare attenzione per l’ambiente. Fin dalla prima conferenza stampa del Festival Ornella ha dimostrato di essere molto attenta a temi sociali importanti, basti pensare al fatto che ha sfoggiato dei gioielli decorati con foglie di marijuana, mostrando apertamente il suo sostegno all’uso terapeutico della cannabis. Sul palco dell'Ariston ha messo in risalto la sua iconica bellezza, dando prova di non sentire affatto il peso dei 66 anni.