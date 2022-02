Sanremo 2022, Ornella Muti in conferenza stampa brilla coi maxi occhiali scintillanti Ornella Muti è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Durante la conferenza stampa ha sfoggiato dei maxi occhiali con dettagli scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai siamo davvero entrati in pieno clima sanremese e mancano poche ore al debutto dell'attesissima gara canora. Ieri sera c'è stato il tradizionale green carpet, la sfilata inaugurale a cui hanno preso parte tutti i cantanti in gara, 25 quest'anno. Stasera invece Amadeus salirà ufficialmente sul palco del Teatro Ariston per la sua terza edizione in qualità di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo: insomma, ormai è come una seconda casa per lui! Ha scelto di avere cinque figure femminili diverse con sé, una per ciascuna serata. In quella di apertura lo accompagnerà Ornella Muti, scelta perché volto iconico del nostro cinema nonché icona di bellezza e talento. L'attrice era presente assieme a lui alla conferenza stampa, in cui sono state date alcune informazioni su cosa c'è da aspettarsi da questa prima serata, compresa l'attesa scaletta delle esibizioni.

Ornella Muti a Sanremo 2022

Ornella Muti è una delle cinque conduttrici scelte da Amadeus per accompagnarlo nella sua terza avventura sanremese. A lei il compito di fare da madrina della serata di apertura della kermesse, lasciando poi il posto nelle serate successive a Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli. L'attrice è a Sanremo assieme a sua figlia Naike Rivelli, che sui social sta testimoniando tutti i dietro le quinte, dalle sessioni di yoga mattutina della mamma alla scelta degli outfit.

Ornella Muti in Ulyana Sergeenko

Sui capi che sfoggerà l'attrice questa sera c'è molta curiosità e qualche dettaglio è stato già svelato proprio da Naike, che in un post poi rimosso ha ringraziato lo stilista Francesco Scognamiglio, che dunque potrebbe essere coinvolto nei look. Nelle foto di lancio, invece la 66enne ha indossato abiti Giorgio Armani e gioielli Cartier, ma non è detto che saranno questi i brand che la accompagneranno anche sul palco dell'Ariston.

Leggi anche Il significato dei tatuaggi di Blanco, il cantante a Sanremo 2022 con Mahmood

in foto: gli occhiali di Ornella Muti

Ornella Muti in conferenza stampa

Per la conferenza stampa dell'1 febbraio Ornella Muti ha scelto un abito in maglia blu di Ulyana Sergeenko con mini pois colorati, abbinato a scarpe rosa di Roger Viver. A completare il look gli immancabili accessori, dettagliatamente mostrati da Naike nelle Instagram Stories: un paio di occhiali con cristalli scintillanti, borsa color oro Miomojo e un originale ombrello floreale, perfettamente in tema.

in foto: l’ombrello di Ornella Muti

Sanremo, infatti, è nota come la Città dei Fiori, proprio perché caratterizzata da coltivazioni che hanno reso la località ligure famosa in tutta Italia. L'attrice si è detta spaventata ma felice dell'avventura intrapresa e ha definito la sua presenza a Sanremo un onore: sarà la sua prima volta alla kermesse in qualità di co-conduttrice.