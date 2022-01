Le anticipazioni dei look di Sanremo 2022: cosa indosseranno cantanti, conduttori e ospiti al Festival Dai look di Blanco e Mahmood, passando per lo stile di Elisa, Aka7even, Sangiovanni, Matteo Romano e Achille Lauro, a poche ore dall’inizio di Sanremo 2022 ecco tutte le anticipazioni sui look scelti dai protagonisti del festival per il palco dell’Ariston.

A cura di Marco Casola

Mahmood e Blanco

Mancano ormai pochi giorni all'inizio di Sanremo 2022. La kermesse musical più amata e seguita d'Italia andrà in scena sul palco dell'Ariston da martedì 1 febbraio fino a sabato 5 febbraio 2022. A condurre la 72esima edizione del Festival sarà ancora Amadeus, affiancato nelle diverse serate da Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Drusilla Foer, Lorena Cesarina e Maria Chiara Giannetta. C'è grande attesa per i brani musicali dei concorrenti in gara e quest'anno soddisferanno le attese di un pubblico vasto, dato che in concorso ci sono talent giovanissimi e artisti di grido, tra gli altri Sangiovanni, Blanco, Ana Mena, Rkomi e Irama, star della musica italiana, tra cui Mahmood, Elisa, Emma Marrone, Achille Lauro, e nomi storici, come Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri e Donatella Rettore.

Cosa indosseranno i protagonisti del Festival

Come ogni anno, non appena vengono annunciati i nomi di conduttori, cantanti in gara e ospiti, inizia anche il toto nomi e le scommesse su quali saranno gli stilisti e i brand che vestiranno i protagonisti sul palco di Sanremo. Dopo lunghe ricerche e la verifica dei rumors, che solitamente invadono la "questione" look Sanremo, ecco tutto quello che siamo riusciti a sapere e le anticipazioni riguardanti lo stile e gli abiti di cantanti, ospiti e conduttori a Sanremo 2022.

I look dei conduttori di Sanremo 2022

Il personaggio più atteso sul palco di Sanremo 2022 è senza dubbio Drusilla Foer che, con la sua eleganza e la sua ironia, porterà una ventata di aria fresca all'Ariston. Sembra che la co-conduttrice abbia scelto di non affidarsi ai grandi nomi della moda italiana, per indossare vestiti sartoriali dell'Atelier Rina di Firenze. Inoltre ha fatto sapere che indosserà anche un paio di abiti vintage che fanno parte del suo guardaroba privato e che ha già indossato in passato per lanciare un messaggio importante legato all'importanza di riciclare gli abiti e contro il consumismo sfrenato. Drusilla completerà gli outfit da gran sera con scintillanti scarpe di Roger Vivier.

Drusilla Foer

Lo stesso marchio di scarpe completerà i look di Lorena Cesarini, altra co-conduttrice di questa edizione, che secondo i rumors vestirà abiti Valentino, mentre è certo che i suoi abiti verranno illuminati con gioielli Bvlgari. A seguire lo styling della giovane attrice Rebecca Baglini. Nelle foto di lancio scattate per Sanremo 2022 Ornella Muti è apparsa con abiti Giorgio Armani e gioielli Cartier, questo ha fatto subito pensare a tutti che la maison di Re Giorgio l'avrebbe vestita anche per la serata in cui sarà protagonista sul palco dell'Ariston.

Ornella Muti e Sabrina Ferilli

Poi sul profilo Instagram Naike Rivelli è apparso un post in cui la figlia della Muti ringraziava lo stilista Francesco Scognamiglio e scriveva "Francesco Scongnamiglio con Ornella Muti a Sanremo". Post che ora è misteriosamente scomparso dalla bacheca della Rivelli. Il mistero dunque si infittisce. Certo è che, come due delle sue colleghe, anche Ornella Muti completerà i suoi outfit da sera con scarpe di Roger Vivier.

Il post di Naike Rivelli

Come nei Festival precedenti Amadeus affiderà il suo stile a Gai Mattiolo. Il conduttore ha recentemente pubblicato una foto in cui, insieme alla moglie Giovanna Civitillo, sceglie le stoffe per i suoi abiti sanremesi nell'headquarter di Mattiolo. Amadeus indosserà, invece, abiti L.B.M. 1911 per alcuni servizi fotografici e interviste nel daily.

Amadeus e Giovanna Civitillo da Gai Mattiolo

Da Elisa a Mahmood cosa indosseranno i cantanti in gara

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2022 c'è Sangiovanni, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, e principe dell'estate 2021 con la sua hit "Malibù". Il cantante a Sanremo porterà il suo stile moderno e contemporaneo, fatto di outfit originali e senza schemi, tutti firmati Diesel. Elisa, la cantante data per vincitrice dai principali bookmakers, torna sul palco di Sanremo dopo 20 anni dalla vittoria con il brano "Luce" vestendo abiti Valentino. A curare lo styling Susanna Ausoni, che seguirà anche i look di Noemi e Mahmood. Quest'ultimo indosserà abiti di stilisti differenti nelle diverse serate, è certo che uno degli outfit sarà griffato Fendi.

Blanco e Mahmood

I look di Blanco e Achille Lauro a Sanremo 2022

Pierpaolo Piccioli, stilista di Valentino, vestirà anche un altro personaggio molto atteso Blanco, a curare lo styling Silvia Ortombina, alias Tiny Idols. Il giovane cantante salirà sul palco di Sanremo con quattro look custom made di Valentino, mentre per il green carpet inaugurale e la serata dei duetti di venerdì sfoggerà abiti The Attico, brand che per la prima volta vestirà un uomo con le sue creazioni. Squadra che vince non si cambia, per questo Achille Lauro, dopo il grande successo ottenuto nelle scorse edizioni di Sanremo, vestirà ancora una volta Gucci, a curare lo styling sarà ancora Nick Cerioni, che a Fanpage.it ha rivelato alcuni retroscena sanremesi. Per i look daily il cantante sfoggerà alcuni outfit con capi Tommy Hilfiger. I componenti de La rappresentante di lista dicono addio ai teatrali abiti di Valentino del 2021 per sfoggiare quest'anno originali e ironiche creazioni di Moschino.

La rappresentante di lista in Moschino

Matteo Romano e Le Vibrazioni, gli abiti per il Festival

Da TikTok a Sanremo, il giovanissimo talent Matteo Romano sbarcherà sul palco di Sanremo 2022 con abiti Emporio Armani. I componenti del gruppo Le Vibrazioni hanno scelto una serie di look monocromatici dal sapore rock, firmati dal marchio italiano Gaelle Paris. Gli abiti delle prime serate avranno linee pulite ed essenziali, con un tocco glam, mentre per la serata finale sono previsti look più originali e vistosi. Lo stesso brand vestirà Le Vibrazioni anche nei look daily. Giulio Casagrande ha creato per Dargen D'amico una serie di look composti con creazioni tutte firmate da designer emergenti e talent contemporanei della moda italiana e internazionale. Il cantante sul paco della prima serata indosserà abiti di Alessandro Vigilante, nella terza puntata il look sarà firmato da Federico Cina, mentre per il duetto apparirà con un outfit WAYERÖB by Alessandro Onori. A chiudere il percorso di stile ci sarà un look Canaku che vedremo in finale.

Matteo Romano

Per il debutto al Festival della canzone italiana Yuman punta su outfit essenziali e senza fronzoli, con dettagli urban, che perfettamente si allineano al mood del cantante. La stylist Camilla Carè fa sapere che "il suo sarà uno stile disinvolto e pulito, capace di giocare con la tradizionale silhouette maschile, reinterpretandola. Esaltando le sfumature soul e pop del brano in gara, l’artista indosserà capi unici che richiamano le linee appuntite del blues". Per Yuman solo abiti custom made firmati Dalpaos, Federico Cina, Ixos. A completare i look sanremesi gioielli Inneraum, Tuono design, 77 denari e calzature Marsèll. Nel daily il cantante indosserà abiti Harmont&Blain, Hide&Jack, O-Six, Pierre-Louis Mascia e sneaker D.A.T.E.

Giusy Ferreri, foto di Cosimo Buccolieri

La Maison Dolce&Gabbana ha fatto sapere che quest'anno non avrà collaborazioni di stile a Sanremo, dunque Noemi e Giusy Ferreri, che in passato avevano sfoggiato creazioni del duo di stilisti non appariranno sul palco con abiti della casa di moda italiana. Philipp Plein vestirà un uomo e una donna sul palco e appariranno anche look di Stella McCartney, forse indosso a Paola Di Benedetto, conduttrice del PrimaFestival, che nel daily indosserà anche alcuni capi Tommy Hilfiger. Atelier Emé vestirà le componenti femminili dell’orchestra di Sanremo. Mousse T arriverà a Sanremo nella serata dei duetti per affiancare Gianni Morandi indossando abiti Luigi Bianchi Cerimonia.

I gioielli di Aka7even e Francesca Michielin per Sanremo

Non solo gli abiti sono importanti sul palco di Sanremo, in ogni "operazione" di styling gli accessori sono fondamentali, dai gioielli alle scarpe, ogni dettaglio contribuisce a rendere un outfit perfetto. Sappiamo che Francesca Michielin, sul palco per dirigere l'orchestra di Emma Marrone, indosserà gioielli in argento e pezzi della collezione "Nodo" di DoDo nella serata del 4 Febbraio. Aka7even, ex talent di Amici di Maria De Filippi, completerà tutti i suoi look con gioielli Pandora e scarpe Dr.Martens, shoe brand che vestirà anche Dargen D'amico. Roger Vivier firma le scarpe scelte per l'Ariston da Arisa, che affiancherà Aka7even nella serata dei duetti, Paola Perego e Gaia Girace, giovane protagonista de "L'amica geniale". Parlando di scarpe Dito nella piaga potrebbe indossare modelli firmati Jeffrey Campbell.