Lo stile di Mahmood a Sanremo 2022: cosa indosserà il cantante al Festival

A cura di Beatrice Manca

Mahmood in Burberry a Sanremo 2019

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo è iniziato: dal 1 al 5 febbraio 2022 la città dei fiori ospiterà la gara canora più famosa d'Italia, un appuntamento irrinunciabile che tiene mezza Italia incollata al televisore. Ancora una volta a condurre l'evento è Amadeus, affiancato da 5 co-conduttrici: Ornella Muti, Drusilla Foer, l'attrice Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta. Tra i 25 cantanti in gara c'è anche Mamhood, che nel 2019 vinse il Festival con la hit Soldi conquistando tutti con le sue camicie stampate. Quest'anno però non sarà solo: presenta il brano Brividi insieme alla rivoluzione Blanco. La curiosità è tanta, soprattutto in fatto di stile: Blanco ha fatto dei boxer il suo irriverente manifesto di libertà, mentre Mamhood ha uno stile sofisticato e genderless, curato dalla stylist Susanna Ausoni. Come lo vedremo quest'anno? La stylist svela a Fanpage.it che il suo percorso sarà un "viaggio molto interessante", accompagnato da diversi stilisti. Proprio a Sanremo Mahmood ha sfoggiato alcuni outfit entrati nella storia, dalle camicie stampate fino alla gonna a pieghe.

Le camicie stampate di Mahmood a Sanremo 2019

Nella carriera di Mahmood la svolta arriva con il Festival di Sanremo 2019: Mahmood partecipa da semi sconosciuto e vince con la hit Soldi. Il trionfo è anche di stile: Mahmood è decisamente il "best dressed man" di quell'edizione. Nel corso delle serate alterna griffe internazionali e marchi di nicchia, che danno una nota esclusiva e ricercata al suo stile. Da Raf Simons alla camicia Dries Van Noten, da Calvin Klein a Balenciaga, fino al look oversize firmato Rick Owens, uno dei designer più concettuali e all'avanguardia in circolazione.

Mahmood in Rick Owens sul palco di Sanremo nel 2019

I look di Mamhood hanno sempre un'influenza orientale, un tocco giapponese nelle stampe e negli accessori. Non a caso, tra i marchi indossati a Sanremo c'è anche Sacai, sofisticato brand disegnato dalla designer giapponese Chitose Abe. Il look che resta nell'immaginario collettivo però è l'outfit firmato Sacai e Balenciaga scelto per la serata finale. La camicia stampata che rivela la maglia della salute bianca, i pantaloni neri con la catenella e gli anfibi, diventano la sua firma di stile.

Mahmood alla finale di Sanremo 2019, in Balenciaga e Sacai

La camicia stampata rimane la sua firma di stile, rigorosamente abbinata a pantaloni neri e anfibi. Mahmood, in piena ascesa, ne sfoggia di ogni tipo: da quelle coloratissime di Versace a quelle MSGM. Sul palco dell'Eurovision (dove sfiora la vittoria) indossa un stampa kimono di Maison Margiela, in un rosso lacca con intarsi dorati. Le reference al Giappone si moltiplicano: ai piedi indossa i Tabi boots, i celebri stivaletti con le dita separate firmati Margiela.

Mahmood in Maison Margiela all’Eurovision 2019

A Sanremo 2021 con la gonna genderless

Con il tempo Mahmood ha portato il suo senso dello stile in nuove direzioni, con look sempre più sofisticati e fluidi. Il ritorno a Sanremo, nel 2021, mostra l'evoluzione di stile: anziché il classico completo nero Mahmood sfoggia un vestito con gonna plissettata di Burberry by Riccardo Tisci. Con il suo look genderless dà una lezione di inclusività e apertura, direttamente dal palco più conservatore d'Italia.

Mamhood in Burberry by Riccardo Tisci

Tra Mahmood e Riccardo Tisci è nato un sodalizio artistico: nel video del singolo Inuyasha veste interamente Burberry, trasformandosi in un personaggio dei manga con abiti rossi e protesi alle orecchie.

Mahmood in Burberry by Riccardo Tisci per il video di Inuyasha

Chi vestirà Mamhood a Sanremo 2022

Visti i precedenti, la curiosità per i look di Mamhood a Sanremo 2022 è alle stelle. La stylist Susanna Ausoni, intervistata da Fanpage.it, rivela che non sarà un solo designer a curare gli outfit, ma diversi brand per diverse serate.

Per Mahmood sto mettendo insieme un viaggio molto interessante, che condurrà a una cosa a conclusione di tutto il lavoro. È un viaggio che farò con più stilisti, mentre con gli altri cantanti lavorerò con un singolo marchio. Con Mahmood abbiamo deciso di percorre una metrica che rimanga armoniosa, ma seguendo diverse realtà non una sola.

L'unico nome confermato per ora è Fendi: solo poche settimane fa il rapper era in prima fila alla sfilata del brand a Milano. L'aspettativa è doppia, perché Mamhood canta insieme a Blanco: i due artisti hanno look e stili completamente diversi, e sarà interessante capire se vestiranno in coordinato o se giocheranno sui contrasti. Per fortuna, l'attesa è agli sgoccioli: la gara canora (e di stile) più famosa d'Italia sta per cominciare!