Lo stile rock di Lorena Cesarini: la co-conduttrice di Sanremo che ama gli anfibi e i minidress

A cura di Beatrice Manca

Lorena Cesarini è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo e affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston durante la seconda serata. Il suo nome era tra i più inaspettati, ma l'attrice romana di Suburra ha già fatto breccia nel cuore dei fan con la sua grinta e il suo stile. Classe 1987, Lorena Cesarini è un'appassionata di moda e ama sperimentare: dagli abiti romantici a fiori fino ai blazer neri, dai minidress in maglia ai bomber animalier. L'accessorio a cui non resiste? Le iconiche scarpe Tabi di Maison Margiela.

Anfibi e minidress: i look rock di Lorena Cesarini

Lorena Cesarini fuori dal set ha le idee chiare in fatto di look: pezzi be riconoscibili, classici, mixati con stile. Di giorno ama la semplicità: shorts, giubbini in denim, canotte minimal e camicie. Ama i look total denim e ha una vera e propria passione per gli anfibi, l'accessorio che dà un tocco rock a ogni suo look. La sua firma di stile? I minidress neri, evoluzione della petite robe noir declinata in ogni variante.

Lorena Cesarini via Instagram

A maniche lunghe o con le spalline, a portafogli o scivolati, in maglia o satinati: Lorena Cesarini rielabora il semplice abitino nero in chiave rock, con anfibi e stivaletti, o glamour. Il look da copiare? Il maxiblazer Prada indossato come un vestito, con i collanti coprenti e gli stivali alti.

Lorena Cesarini in Prada via Instagram

La passione per le firme di Lorena Cesarini

Lorena Cesarini ha anche un'anima romantica e bon ton, fatta di camicette con il colletto arricciato, cappotti turchesi e abitini floreali. Un brand con cui ha una sintonia speciale è Valentino: in diversi servizi fotografici ha indossato capi della linea giovane, Red Valentino, fino all'abito in velluto con un fiore sulla gonna.

Lorena Cesarini in nero sul red carpet

Per le occasioni speciali, come i red carpet, non rinuncia al glamour: abiti satinati, sandali gioiello o minidress scintillanti. A un evento Tiffany&Co. ha brillato con un minidress firmato Pinko e gioielli del brand. Ma c'è un accessorio al quale non riesce proprio a rinunciare: i Tabi, le famose scarpe di Maison Margiela con le dita separate. Lorena Cesarini le sfoggia sia in versione ankle boots che in una variante più scollata e femminile, le slingback.

Lorena Cesarini con i Tabi boots

Chi vestirà Lorena Cesarini a Sanremo

Madre senegalese e padre italiano, Lorena Cesarini mostra con fierezza le sue origini sfoggiando una chioma di ricci naturali, fitti e vaporosi. Per quanto riguarda il beauty, ama i look naturali e semplici, enfatizzando lo sguardo con make up grafici all'occorrenza. Su Instagram ha confessato di amare moltissimo la nuova linea di make up di Valentino e non è escluso che sia proprio la casa di moda romana a vestirla all'Ariston. Vista la sua passione per le linee semplici è possibile anche il nome di Prada, magari proprio con un abito total black. Vista la passione per i Tabi boots, rimane in lizza anche il nome di Maison Margiela. Non resta che aspettare la seconda serata del Festival di Sanremo per vedere con quali abiti da sogno scenderà la famosa scalinata.