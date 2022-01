Chi è Lorena Cesarini, co-conduttrice a Sanremo 2022: Suburra, il cinema e la vita privata L’attrice Lorena Cesarini è una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per Sanremo 2022. Celebre il suo ruolo in Suburra, ha lavorato anche con Pieraccioni. Il fidanzato è.

A cura di Gaia Martino

Lorena Cesarini è una delle cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022 in programma dall'1 al 5 febbraio. Attrice, classe 1987, è nota al pubblico del piccolo schermo per il ruolo interpretato nella serie tv targata Netflix, Suburra. Ha interpretato il personaggio di Isabel, nella prima stagione, la prostituta di cui Aureliano, il protagonista interpretato da Alessandro Borghi, si innamora. Il debutto al cinema risale al 2013 con il film Arance e Martello di Diego Bianchi.

Lorena Cesarini, da Suburra al Palco dell'Ariston

Sin da bambina era affascinata dal mondo del cinema e seguendo il suo sogno, è riuscita a realizzarlo. Lorena Cesarini in un'intervista a The Italian Reve ha raccontato di essere stata fermata per strada e così è entrata nel grande schermo, recitando nel film Arance e Martello diretto da Diego Bianchi vestendo i panni del personaggio Virginia. La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 ha poi recitato in Il Professor Cenerentolo, di Leonardo Pieraccioni, e in È per il tuo bene di Rolando Ravello, al fianco di Marco Giallini e Matilde Gioli.

Lorena Cesarini, Marco Giallini e Matilde Gioli nel film È per il tuo bene

Nel 2017 ha interpretato Isabel nella serie tv Netflix Suburra, la fidanzata di Aureliano Adami interpretato da Alessandro Borghi, ruolo che le ha permesso di diventare nota al piccolo e grande schermo.

Lorena Cesarini e Alessandro Borghi in Suburra

Chi è il fidanzato di Lorena Cesarini

Lorena Cesarini è molto attiva sul suo profilo Instagram che utilizza per condividere con i suoi migliaia di follower selfie, scatti in posa e foto sui set cinematografici. Tra le immagini anche quelle di coppia, insieme al fidanzato che su Instagram si fa cercare con il nome El_Monac. Non conosciamo informazioni sulla loro storia d'amore ma dalle immagini e dalle dediche d'amore social appaiono molto complici ed innamorati.