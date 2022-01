Sanremo 2022, chi sono le cinque donne che affiancheranno Amadeus Nel corso dell’edizione del Tg1 delle 20, Amadeus ha annunciato le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

A cura di Andrea Parrella

Il Festival di Sanremo 2022 è sempre più vicino. Dall'1 al 5 febbraio Amadeus condurrà la 72esima edizione dal teatro Ariston e sono pochi i nodi da sciogliere su quello che sarà il prossimo Sanremo. Tra questi il "giallo" delle cinque donna (una per sera) che avrebbero dovuto affiancare il conduttore sul palco. Mistero svelato nel corso dell'edizione del Tg1 delle 20 dell'11 gennaio, quando Amadeus, replicando il format dell'annuncio dei Big dello scorso dicembre, ha detto chi sono le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022: Ornella Muti per la prima serata, Lorena Cesarini per la seconda serata, Drusilla Foer per la terza serata, Maria Chiara Giannetta per la quarta serata e Sabrina Ferilli per la finale.

Zalone e Cremonini ospiti a Sanremo 2022

Restano alcuni tasselli da riempire nel cast del Festival di Sanremo 2022. Dopo la conferma della presenza di Checco Zalone ospite per una sera, è notizia delle ultime ore che anche Cesare Cremonini sarà tra gli ospiti della kermesse. Il cantante bolognese, che non è mai stato in gara a Sanremo, sarà all'Ariston per presentare il suo album di prossima uscita, precisamente a metà febbraio. Sul fronte della conduzione resta da sciogliere il nodo relativo a Fiorello, compagno di viaggio di Amadeus nelle edizioni 2020 e 2021, la cui presenza è incerta per la prossima edizione. Si parla della possibilità che possa essere sul palco per una sola sera, ma non è esclusa una presenza più estesa e, in un certo senso, non programmata.

I 25 Big in gara a Sanremo 2022

Tutto fatto, invece, per quel che riguarda la lista dei 25 artisti che daranno vita alla gara. Ai 22 Big annunciati a dicembre si sono aggiunti i tre vincitori di Sanremo Giovani, che hanno completato il cast. Ecco i nomi e le canzoni dei 25 concorrenti di Sanremo 2022.

Emma – Ogni volta è così

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ana Mena – Duecentomila ore

Elisa – O forse sei tu

Rkomi – Insuperabile

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen d'Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale