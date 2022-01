Cesare Cremonini sarà ospite del Festival di Sanremo 2022, stasera al TG1 i nomi delle conduttrici Stando a quanto riporta Ansa, Cesare Cremonini sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2022. E questa sera, in diretta al TG1, Amadeus svelerà i nomi delle 5 conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

A cura di Elisabetta Murina

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo 2022 e già iniziano a circolare i primi nomi di ospiti e co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston. Dopo l'ufficialità di Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction Blanca, e quella di Checco Zalone, stando a quanto diffuso dall'ANSA ci sarà anche Cesare Cremonini. Anche quest'anno, a causa della pandemia, la kermesse musicale si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie, in un teatro chiuso e con l'obbligo di mascherine FFP2 tranne durante il momento dell'esibizione. Questa sera, durante la diretta del TG1 delle 20.00, Amadeus svelerà ufficialmente i nomi delle 5 co-conduttrici che lo accompagneranno in questa edizione.

Cesare Cremonini si esibirà sul palco dell'Ariston

Secondo ANSA, Cesare Cremonini sarà ospite di una delle serate del Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. Il cantante tornerà con un nuovo album, La ragazza del futuro, il prossimo 25 febbraio. Per ora gli altri nomi restano ancora un mistero, mentre è certa la presenza del comico Checco Zalone, che in passato si era rifiutato di partecipare alla kermesse musicale, giustificando così la sua scelta in un'intervista a Il Corriere della sera: "L'ospitata è strapagata ma sono soldi pubblici. E se li prendi scoppiano le polemiche. Ti massacrano".

Le possibili co-conduttrici di Sanremo 2022

Se la presenza di Maria Chiara Giannetta al fianco del conduttore è stata confermata, gli altri nomi delle figure femminili sul palco dell'Ariston non sono ancora stati svelati. Secondo ANSA e secondo i rumors circolati nell'ultimo periodo, potrebbe esserci Serena Rossi, di recente sul piccolo schermo nei panni di Mina Settembre. Meno quotata sembra essere invece la presenza di Miriam Leone. Anche quest'anno, le scelte artistiche potrebbero essere condizionate dalla pandemia e dall'impennata dei contagi registrati nell'ultimo mese. Sarà Amadeus a scogliere il mistero sulle co-conduttrici, annunciando i nomi durante l'edizione di stasera del TG1.