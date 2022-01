Maria Chiara Giannetta al Festival di Sanremo 2022, dopo Blanca affiancherà Amadeus È un momento d’oro per Maria Chiara Giannetta. La protagonista di Blanca, affiancherà Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo 2022.

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle porte. L'attesissima kermesse canora condotta da Amadeus, andrà in onda da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022. Con l'avvicinarsi della data di inizio, si scoprono sempre più dettagli sui protagonisti di Sanremo 2022. In queste ore, si è appreso che Maria Chiara Giannetta, sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus.

Maria Chiara Giannetta al fianco di Amadeus

Tv, Sorrisi e Canzoni ha confermato la notizia che era già stata diffusa da Repubblica: "Sorrisi ha avuto conferma ufficiale delle voci girate nelle scorse ore: Maria Chiara Giannetta sarà uno dei nomi che affiancherà Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2022. L'attrice cinematografica è nota anche in tv per il suo ruolo in Don Matteo ma anche come protagonista nella serie Blanca". Maria Chiara Giannetta, in effetti, è una delle attrici più promettenti del panorama italiano. Due personaggi, in particolare, le hanno permesso di conquistare il cuore del pubblico. Ha interpretato la "Capitana" Anna Olivieri nella serie tv Don Matteo, mentre più di recente è stata la protagonista di Blanca, dove ha vestito magistralmente i panni di una non vedente in grado di risolvere intricati misteri. Presto, la rivedremo in tv in entrambi i ruoli, ma prima ancora sarà sullo scintillante palco dell'Ariston.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2022

La notizia della presenza di Maria Chiara Giannetta al Festival di Sanremo, è arrivata poco dopo la conferma di Checco Zalone. Il comico, attore e regista, sarà sul palco in qualità di super ospite e ad Amadeus ha spiegato: "Hai già pagato il mutuo? Perché dopo non lavorerai più, al massimo a Telelombardia", suscitando la reazione del direttore Ravezzani. Insomma, Sanremo non è ancora cominciato, ma le polemiche sì.