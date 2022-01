Checco Zalone ospite del Festival di Sanremo 2022: il colpaccio di Amadeus

Checco Zalone ospite del Festival di Sanremo 2022. Questo è quanto si apprende da Ansa. L'attore, regista e comico pugliese, dovrebbe essere il super ospite di una delle cinque serate della kermesse canora. Amadeus non ha mai nascosto che avrebbe voluto portarlo sul palco dell'Ariston. Dunque, sembra sia riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Su Ansa si legge:

Occorre dire che Checco Zalone è stato corteggiatissimo da alcuni conduttori che si sono alternati al timone del Festival di Sanremo e più volte si è visto costretto a dire di no. Nel 2016, ad esempio, spiegò il motivo che lo portava a stare alla larga dal palco dell'Ariston. Il comico era convinto che gli avrebbero fatto le pulci, avrebbero preteso di conoscere il suo compenso per poi scatenare polemiche. Al Corriere dichiarò: "L'ospitata è strapagata ma sono soldi pubblici. E se li prendi scoppiano le polemiche. Ti massacrano". Nel 2019, poi, Claudio Bisio lo citò tra gli ospiti certi della kermesse canora. Così, Zalone si vide costretto a smentire, spiegando nella trasmissione di RaiRadio2 I Lunatici di avere già degli impegni e ribadendo di reputare quello del Festival, un palco troppo difficile:

"Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di Sanremo. Io superospite? Sono balle. Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare?".