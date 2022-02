Ornella Muti a Sanremo 2022, chi vestirà la co-conduttrice della prima serata del Festival Alle 20:40 si parte ufficialmente con la prima serata del Festival di Sanremo: ecco svelati i look di Ornella Muti.

A cura di Beatrice Manca

Il momento tanto atteso è arrivato: martedì 1 febbraio, alle ore 20:40, inizia ufficialmente la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad inaugurare la kermesse sarà Amadeus, ancora una volta in veste di conduttore, affiancato da Ornella Muti, icona del cinema italiano. Durante la serata si esibiranno i primi 12 big in gara, che ci stupiranno con la musica e con lo stile: qualche anticipazione l'abbiamo già avuta con i look sfoggiati sul green carpet inaugurale, ma il meglio sarà riservato per il debutto sul palco. Tra rumors e anticipazioni, finalmente è arrivata la conferma: ecco cosa indosserà Ornella Muti in veste di conduttrice del Festival.

I look di Ornella Muti a Sanremo 2022

Nel corso delle varie serate Amadeus sarà affiancato da cinque co-conduttrici: Ornella Muti, Drusilla Foer, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. La prima serata vedrà protagonista Ornella Muti, attrice con una lunghissima e fortunata carriera nel cinema italiano. Durante la conferenza stampa di presentazione ha incantato tutti con un abito blu di Ulyana Sergeenko, ma sul palco dell'Ariston indosserà due creazioni di Francesco Scognamiglio, designer che ha vestito anche Madonna e Lady Gaga.

Ornella Muti in un abito disegnato da Francesco Scognamiglio

Ornella Muti indosserà un abito tempestato di Swarovski, con cristalli sulle coppe della scollatura e poi un secondo vestito nero con maxi spacco, in jersey di seta nero drappeggiato. L'elemento ricorrente? Il fermaglio-gioiello sui lunghi capelli ondulati.

Ornella Muti in un abito disegnato da Francesco Scognamiglio

La scelta è ricaduta sul designer di Pompei perché tutti i look sono realizzati con una speciale attenzione all'ambiente, con tessuti e lavorazioni sostenibili. Quest'anno al Festival c'è voglia di brillare: il conduttore Amadeus sfoggerà un look disegnato da Gai Mattiolo, probabilmente con una giacca preziosa in toni gioiello.