Sanremo 2022, la scaletta della prima e della seconda serata: quali Big si esibiranno La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022, in onda martedì 1 febbraio e della seconda serata, in onda mercoledì 2 febbraio. Ecco come saranno suddivisi i 25 Big in gara.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus ha svelato un nuovo dettaglio che riguarda il Festival di Sanremo 2022. In gara ci saranno 25 Big, che si esibiranno in parte nel corso della prima serata di martedì 1 febbraio, e in parte nel corso della seconda serata della kermesse canora, martedì 2 febbraio. Amadeus, al Tg1, ha fatto sapere come saranno suddivise le esibizioni. Un dettaglio che nessuno ancora conosceva. Persino gli artisti in gara, dunque, lo hanno appreso assistendo al Tg1 delle 20:00 di domenica 30 gennaio. Ecco, dunque, la scaletta delle prime due serate del Festival di Sanremo 2022. I nomi degli artisti non sono disposti nell'ordine di esibizione.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2022, in onda martedì 1 febbraio

La prima serata del Festival di Sanremo 2022, andrà in onda martedì 1 febbraio. Ecco i 12 Big che avranno modo di presentare i loro brani. Gli artisti non sono disposti nell'ordine in cui si esibiranno sul palco del Teatro Ariston:

Gianni Morandi – Apri tutte le porte;

Noemi – Ti amo non lo so dire;

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao;

Yuman – Ora e qui;

Mahmood e Blanco – Brividi;

Giusy Ferreri – Miele;

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica;

Rkomi – Insuperabile;

Michele Bravi – Inverno dei fiori;

Ana Mena – Duecentomila ore;

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare;

Dargen d'Amico – Dove si balla.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2022, in onda mercoledì 2 febbraio

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022, andrà in onda mercoledì 2 febbraio. Ecco i 13 Big che si esibiranno nel corso della serata e i titoli dei loro brani. L'ordine in cui sono disposti, non è quello di esibizione.

