Ana Mena a Sanremo 2022 in rosso: il debutto all’Ariston è con abito e e stivali coordinati Ana Mena è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2022, al quale partecipa con “Duecentomila ore”. Per il debutto sul palco dell’Ariston la cantante spagnola ha dato il meglio di lei in fatto di eleganza: ecco cosa ha indossato per la prima puntata.

A cura di Valeria Paglionico

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è partita, quest'anno Amadeus ha voluto al suo fianco Fiorello e 5 co-conduttrici d'eccezione. A dare il via alle danze è stata Ornella Muti, che per il debutto sul palco dell'Ariston ha scelto dei look scintillanti e glamour. I veri protagonisti dell'evento, però, sono i Big in gara, che hanno approfittato delle performance spettacolari per sfidarsi a colpi di stile. Tra le donne più attese c'era Ana Mena, ha presentato il brano Duecentomila Ore e, dopo aver spopolato sul green carpet con un outfit total black scintillante, anche questa volta dato il meglio di lei in fatto di eleganza: ecco cosa ha indossato per il debutto sanremese.

Il look di Ana Mena al Festival di Sanremo 2022

Il debutto di Ana Mena al Festival è stato in total red: la cantante ha infiammato il palco dell'Ariston con un minidress firmati Emporio Armani. Ha scelto un modello a quadretti fucsia e rossi dai dettagli scintillanti all-over, il bustier è accollato e a giromaniche, mentre la gonna è a ruota e a vita alta, così da segnare il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali cuissardes in tinta col tacco a spillo e un mezzo raccolto con una frangia a tendina che le cadeva ai lati della fronte.

Ana Mena in Emporio Armani

Lo stile di Ana Mena a Sanremo 2022

Per partecipare al Festival di Sanremo Ana Mena si è lasciata aiutare da uno stylist italiano, Giuseppe Di Magistro, lo stesso che lo scorso anno aveva curato i look pastello di Colapesce Dimartino. Per la cantante spagnola ha optato per degli outfit firmati Emporio Armani, alcuni sono una rivisitazione in chiave moderna di pezzi d'archivio della Maison, altri sono stati creati appositamente per lei, ma ad accomunarli c'è il fatto che sono il trionfo della raffinatezza. A chi si ispira per il suo stile sanremese? Come dichiarato dallo stylist, alle dive del pop internazionale, prima tra tutte Ariana Grande. L'obiettivo della cantante? Aggiungere un tocco giovane e fresco a dei look dall'eleganza senza tempo.