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L’anello di fidanzamento di Zoë Kravitz: il diamante ricevuto da Harry Styles vale oltre 400mila euro

Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati e a dimostrarlo è l’anello con l’enorme diamante che sfoggia all’anulare sinistro: com’è fatto il prezioso?
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A cura di Valeria Paglionico
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Zoë Kravitz e Harry Styles pare che siano ufficialmente fidanzati e a dimostrarlo sarebbe l'anello col maxi diamante comparso all'anulare sinistro della regista. I due hanno cominciato a frequentarsi nell'estate del 2025, quando sono stati avvistati per la prima volta fianco a fianco tra le strade di Roma, ma solo ora tra loro le cose hanno cominciato a farsi serie. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni sul presunto futuro matrimonio ma il prezioso, da sempre considerato simbolo di promessa d'amore, non lascerebbe spazio a dubbi. Com'è fatto e quanto costa il gioiello regalato dal cantante alla compagna?

L'anello col maxi diamante di Zoë Kravitz

Stando alle indiscrezioni, a soli 8 mesi dall'inizio della relazione, Harry Styles avrebbe chiesto a Zoë Kravitz di sposarlo con un maxi anello di fidanzamento. Sebbene la proposta non sia stata pubblica, a confermare le voci sarebbe il prezioso comparso all'anulare sinistro della regista. Si tratta di una fedina in stile classico e tradizionale, ovvero con una fascia sottile in oro giallo e un grosso diamante ovale taglio a cuscino o Asscher. Quest'ultimo, analizzato da Olivia Landau di The Clear Cut, sarebbe una pietra tra i 6 e i 9 carati e il suo valore si aggirerebbe intorno ai 500.000 dollari, ovvero 427.000 euro. A firmare il prezioso potrebbe essere stata Jessica McCormack, brand di gioielli di cui è ambassador, ma al momento non esiste alcuna conferma.

Tutti gli anelli di fidanzamento di Zoë Kravitz

Non è la prima volta che Zoë Kravitz riceve un anello di fidanzamento, era già successo nel 2018 con il primo marito Karl Glusman, che le regalò un prezioso vintage con diamanti taglio rosa risalente al 1800. Dopo che quell'amore arrivò al capolinea nel 2020, la regista si legò a Channing Tatum, la star di Magic Mike, e anche lui nel 2021 le fece la tanto ambita proposta con un appariscente prezioso: una fedina con al centro incastonato un diamante taglio cuscino da 7 carati. L'anno successivo, però, i due annullarono il fidanzamento perché a quanto pare "Non erano sulla stessa lunghezza d'onda". Harry Styles si rivelerà quello giusto?

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