Il matrimonio di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux: arrivano in Ferrari e vestono coordinati

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo, diventando protagonisti di un romantico rito civile. Ecco tutti i dettagli del matrimonio, dal giro a bordo di una rarissima Ferrari ai look bianchi coordinati.

Mancano poche settimane all'inizio della primavera ma la stagione dei matrimoni sembra essersi già aperta. Dopo le nozze segrete di Zendaya e Tom Holland, a pronunciare il fatidico sì sono stati Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux. I due sono diventati ufficialmente marito e moglie durante una cerimonia civile organizzata nel Principato di Monaco e sui social hanno documentato i momenti più belli del loro gran giorno. Tra l'arrivo in Ferrari, i look coordinati total white e gli sguardi complici, i novelli sposi hanno lasciato trionfare non solo l'amore ma anche il glamour.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux celebreranno anche un secondo matrimonio

Sebbene il matrimonio di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sia stato celebrato il 28 febbraio, solo nelle ultime ore sono stati pubblicati gli scatti e i video dell'evento sui social. Trattandosi di una cerimonia civile tenutasi in forma super blindata, la lista degli invitati comprendeva solo familiari e amici strettissimi.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux

La città di Montecarlo non è stata scelta a caso: è proprio lì che è nato l'amore tra i due, dunque non sorprende che l'abbiano voluta come "sfondo" al loro fatidico sì. Gira voce, però, che i novelli sposi vogliano organizzare un secondo ricevimento più sontuoso (probabilmente in Italia) nell'estate del 2027. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Il pilota di Formula 1 è arrivato a bordo della Ferrari 250 Testa Rossa del 1957, una delle auto più desiderate dell'universo collezionistico, e ha portato la moglie a fare un giro tra le strade del Principato subito dopo la cerimonia.

Il giro in Ferrari 250 Testa Rossa del 1957

Chi ha firmato gli abiti da matrimonio di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux

Cosa hanno indossato Charles e Alexandra per il loro gran giorno? Si sono vestiti coordinati, scegliendo entrambi i toni del bianco.

Charles Leclerc in Brunello Cucinelli

Il pilota di Formula 1 ha sfoggiato un abito color avorio con cravatta grigio tortora di Brunello Cucinelli, mentre la sposa si è affidata a Paolo Sebastian, che ha realizzato per lei un lungo abito a sirena total white in pizzo chantilly francese con ricami scintillanti all-over.

Alexandra Saint Mleux in Paolo Sebastian

Si tratta di un modello fasciante con la scollatura a barca che lascia le spalle scoperte, le maniche lunghe e trasparenti, il bustier con dei micro bottoncini sulla schiena e una sinuosa gonna a farfalla dotata di un ampio strascico.

Il cagnolino Leo in smoking

Per lei niente velo, ha completato il look bridal con una collana di diamanti di Graff, uno chignon decorato con dei fiori gypsophila e il maxi anello di fidanzamento (il cui valore supera i 500.000 euro). Anche il bassotto Leo ha avuto il suo look a tema: uno smoking black&white con tanto di papillon.