Il matrimonio di Sean Taffin de Givenchy (ma l’abito della sposa non è della Maison francese)

Sean Taffin de Givenchy, l’erede della nota Maison francese, ha sposato la fidanzata storica Dahye Jung. I due hanno pronunciato il fatidico sì ad agosto ma solo di recente hanno condiviso foto e video, il dettaglio che non è passato inosservato? La sposa non indossava un abito Givenchy.

Lo scorso agosto si è tenuto a Parigi un matrimonio glamour super atteso nel mondo della moda ma solo oggi sono stati condivisi sui social alcuni romantici scatti della sontuosa cerimonia. A sposarsi è stato Sean Taffin de Givenchy, l'erede della nota Maison francese, che ha coronato il suo sogno d'amore al fianco della fidanzata storica Dahye Jung, con la quale sta insieme fin dai tempi dell'università. Il dettaglio che non è passato inosservato? La sposa è apparsa meravigliosa e super chic in total white (come richiede la tradizione) ma il suo abito non era del brand della famiglia del marito: ecco chi l'ha vestita.

Il matrimonio di tre giorni tra ristoranti stellati e hotel di lusso

Sean Taffin de Givenchy non è solo l'erede della Maison di famiglia, nella vita fa l'analista senior di finanza commerciale presso la casa d'aste Christie's, mentre in passato ha svolto uno stage presso il gruppo LVMH (di cui fa parte anche Givenchy). Dahye, invece, ha appena conseguito un MBA presso la Colombia University di New York ma ha anche lavorato per Taffin, marchio di proprietà dello zio di Sean. Lo scorso agosto i due hanno pronunciato il fatidico sì, dando vita a una delle cerimonie più spettacolari dell'anno.

Dahye Jung

I festeggiamenti sono durati tre giorni. Partiti con una cena di prova presso il lussuoso ristorante La Fontaine Gaillon, sono continuati con un brunch di benvenuto il giorno successivo presso l'hotel Le 5 Particulier della Guida Michelin. Il rito religioso è andato in scena nella chiesa di famiglia, la Basilica di Sainte-Clotilde a Parigi, e la cerimonia "finale" è stata organizzata al Le Pavillon Dauphine St Clair. Torre di macaron Ladurée, candele personalizzate e pasticcini del pasticcere Philipe Conticini: le nozze sono state un vero e proprio sogno romantico.

Dahye Jung in Andrew Kwon

Chi ha firmato l'abito da sposa di Dahye Jung

Il dettaglio che più di tutti ha fatto scalpore è stato l'abito della sposa. Sebbene abbia rispettato la tradizione del total white, Dahye non si è affidata alla Maison Givenchy, ha preferito farsi vestire da Andrew Kwon, stilista americano specializzato in look bridal. Il vestito è principesco ma minimal, ha un'enorme gonna a ruota e il bustier aderente e strapless completato da due manicotti con ruches.

Il bozzetto di Andrew Kwon

Per completare il tutto ha scelto un lunghissimo velo in taffetà e un paio di scarpe col tacco color crema di Manolo Campari. Non sono mancati i gioielli preziosi e dal profondo valore sentimentale: la collana da tennis di sua madre e gli orecchini di perle ereditati dalla nonna di Sean. Bouquet di mughetti, capelli legati in un raccolto alla francese e sorriso stampato sulle labbra: Dahye potrà anche non aver fatto firmare il suo abito a Givenchy ma la cosa certa è che nel suo grande giorno era lo stesso meravigliosa.