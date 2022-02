Sangiovanni a Sanremo, in rosa è paladino dei look genderless e celebra Giulia con la collana Sangiovanni è il primo Big in gara a essersi esibito durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, alla quale partecipa con il brano “Farfalle”. È tra i concorrenti più cool di questa 72esima edizione e per il debutto all’Ariston non ha deluso le aspettative: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è partita e, al di là delle co-conduttrici che accompagnano Amadeus, da Ornella Muti a Lorena Cesarini, i veri protagonisti dell'evento sono i Big in gara. Durante la serata inaugurale a sorprendere sono stati Achille Lauro, che si è presentato sul palco a petto nudo per presentare Domenica, e la coppia inedita Mahmood-Blanco, che con l'esibizione sulle note di Brividi hanno trionfato non solo per il loro talento ma anche per il loro stile. Ad aprire la seconda puntata, invece, è stato Sangiovanni, che dopo il successo raggiunto ad Amici è sbarcato a Sanremo con il brano Farfalle. Anche lui è tra i più cool di questa edizione del Festival e per il debutto non ha deluso le aspettative dei fan.

Il look total pink di Sangiovanni

Sangiovanni è apparso visibilmente emozionato nel momento in cui ha calcato per la prima volta il palco dell'Ariston, rivelando ad Amadeus che non si sarebbe mai immaginato che un giorno avrebbe aperto il Festival di Sanremo. Per l'occasione ha dimostrato ancora una volta di essere paladino della moda genderless, puntando sul total pink. Certo, non è la prima volta che calca un palcoscenico in rosa, ma è chiaro che a Sanremo tutto fa più clamore. Il cantante 18enne ha sfoggiato un completo over sui toni del pink, un modello firmato Diesel con giacca larga e pantaloni coordinati dalle sfumature rosa e viola. Per completare il tutto ha scelto una t-shirt a maniche lunghe in tinta e delle sneakers futuristiche fucsia, bianche e nere. I dettagli che hanno fatto la differenza? Non solo lo smalto glitterato sulle unghie ma anche la collana con il nome di Giulia, la fidanzata incontrata tra i banchi di Amici.

Sangiovanni in Diesel

Sangiovanni porta il suo stile fluido e libero a Sanremo 2022

Ad Amici aveva sorpreso con i suoi outfit originali e colorati, dal completo in vinile rosso fuoco, simbolo di lotta contro la violenza sulle donne, alla giacca con gli specchi come quella di Madame, a Sanremo Sangiovanni è apparso molto più sofisticato ed elegante, anche se non ha rinunciato al glamour, alla modernità e ai dettagli genderless. Seguito dallo stylist Giovanni Beda, si è affidato alla Maison Diesel, che per tutte le apparizioni sanremesi sanremesi ha saputo interpretare alla perfezione il suo desiderio di essere libero e fluido. Sul green carpet inaugurale aveva puntato sull'effetto metallizzato con giacca argento e pantaloni lucidi, non dimenticando di rendere omaggio alla fidanzata Giulia Stabile con una collana decorata col suo nome. Sul palco dell'Ariston ha portato il suo tocco rivoluzionario e genderless: è stato capace di aggiungere una ventata di libertà e di freschezza a un evento convenzionalmente rigoroso e formale.