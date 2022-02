Sanremo 2022, il romantico omaggio di Sangiovanni sul green carpet: la collana col nome di Giulia I cantanti in gara a Sanremo 2022 hanno sfilato sul green carpet inaugurale. Era presente anche Sangiovanni: il suo look nascondeva un omaggio alla fidanzata Giulia Stabile.

A cura di Giusy Dente

in foto: Sangiovanni in Diesel

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il grande giorno è arrivato: questa sera si darà il via alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad anticipare la kermesse canora ci ha pensato ieri sera un red carpet diverso dal solito, tramutato per l'occasione in una passerella verde di erba e fiori, così da lanciare un messaggio green di sostenibilità ambientale. L'anno scorso questo momento consueto di inaugurazione non c'era stato, annullato a causa della pandemia: stavolta rivedere i Big sfilare è stato un momento importante, nel segno della ripartenza del settore eventi e cultura. Sono 25 gli artisti in gara a Sanremo: porteranno sul palco dell'Ariston la loro musica, ma anche il loro stile. Il green carpet di ieri sera ha già dato qualche anticipazione di quello che vedremo nel corso delle cinque serate del Festival.

Il green carpet di Sanremo 2022

Ieri sera sul green carpet sanremese c'erano tutti i 25 artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston dall'1 al 5 febbraio. Ognuno di loro ha portato in passerella il proprio stile, anticipando qualcosa di quello che vedremo poi in queste sere. Noemi, radiosa come sempre, ha puntato tutto sul suo sorriso contagioso e su un look semplice ma chic firmato Alberta Ferretti. La sua stylist è Susanna Ausoni, che quest'anno veste anche Mahmood, Ditonellapiaga, Giusy Ferreri, Matteo Romano, Francesca Michielin, Elisa. Quest'ultima era elegantissima, con un look total white firmato Valentino: la cantante è molto amica di Pierpaolo Piccioli e ha già indossato le sue creazioni. Decisamente più ironico l'outfit de La Rappresentante di Lista: il duo ha puntato su pigiama (lui) e abito-asciugamano (lei).

in foto: Sangiovanni in Diesel

Sangiovanni sul green carpet sanremese

Per Sangiovanni questo è il primo Sanremo. Il cantante è giovanissimo: si è classificato secondo all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, imponendosi comunque come primo classificato nella sua categoria. Piace moltissimo soprattutto ai più giovani, che ne apprezzano la freschezza e lo stile. Lui è un'icona genderless, ama giocare con gli abiti, farli suoi andando oltre i confini di genere e gli stereotipi: dallo smalto alla gonna al colore rosa, il suo stile fluido parla di libertà. Tutto ciò che fa è una naturale ed autentica espressione di sé, svincolata da qualunque etichetta o aspettativa sociale o preconcetto.

Sul green carpet sanremese ha sfoggiato un outfit effetto metallizzato firmato Diesel: giacca argento, pantaloni lucidi e scarpe nere. Non è sfuggito il dettaglio del suo look: il girocollo. Si tratta di un gioiello a cui è molto legato affettivamente, perché i ciondoli compongono il nome della sua fidanzata Giulia Stabile. I due si sono conosciuti proprio all'interno del talent di Maria De Filippi. L'aveva portata al collo anche a Sanremo Giovani 2022: che sia il suo portafortuna nelle grandi occasioni? Sicuramente gliela rivedremo addosso anche sul palco dell'Ariston.