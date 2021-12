Sanremo Giovani 2022, Sangiovanni con le collane di plastica: il look nasconde un omaggio a Giulia Sangiovanni è tra i Big del Festival di Sanremo 2022 e ieri sera, in occasione della finale di Sanremo Giovani, ha annunciato che il suo brano inedito si intitolerà Farfalle. Per il debutto sull’ambito palco è rimasto fedele allo stile casual e genderless e ha “nascosto” un omaggio a Giulia Stabile nel look.

A cura di Valeria Paglionico

Mercoledì 15 dicembre è andata in onda su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani, a condurla è stato il direttore artistico Amadeus che, oltre a presentare i cantanti emergenti che calcheranno per la prima volta il palco dell'Ariston, ha anche ospitato tutti i Big. Questi ultimi ne hanno approfittato per annunciare i titoli dei brani inediti con cui saranno in gara al Festival e per l'occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Se Achille Lauro si è già confermato icona fashion dell'evento, tra i "debuttanti" che gli hanno fatto concorrenza c'è stato Sangiovanni. In quanti hanno notato l'omaggio alla fidanzata Giulia Stabile nascosto nel suo look?

Il look genderless di Sangiovanni a Sanremo Giovani

A meno di un anno dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni ha raggiunto l'ennesimo traguardo: sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2022, al quale parteciperà con il brano Farfalle. Per il debutto alla manifestazione canora più amata d'Italia ha deciso di rimanere fedele al suo stile casual e genderless. Niente abiti classici e giacche su misura, per calcare il palco di Sanremo Giovani ha optato per un completo sportivo e degli accessori trendy. Ha indossato degli originali pantaloni over in pvc bianco e una felpa total white con dettagli verdi su petto e maniche. A completare il tutto, un blazer di pelle verde bosco, un paio di sneakers in tinta e l'immancabile smalto sulle unghie.

Sangiovanni debutta sul palco di Sanremo

Sangiovanni indossa la collana dedicata a Giulia

A fare la differenza nel look sanremese di Sangiovanni sono stati gli accessori: al collo ha infatti sfoggiato una cascata di collane di perline di plastica colorate, un vero e propio must-have di stagione. A spiccare, però, è stato l'unico gioiello in argento, ovvero il girocollo decorato con la scritta Giulia tempestata di micro cristalli. Naturalmente si tratta di un dolce omaggio alla fidanzata Giulia Stabile, la ballerina incontrata proprio ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante continuerà a indossarla anche sul palco dell'Ariston come una sorta di portafortuna? L'unica cosa certa al momento è che questo dettaglio di stile super romantico ha fatto letteralmente sciogliere i fan.

