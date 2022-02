Quanto costa e il significato della collana di Sangiovanni a Sanremo Sangiovanni è uno degli esordienti al Festival di Sanremo 2022: durante ogni esibizione ha sfoggiato un gioiello con una dedica speciale per la sua fidanzata Giulia Stabile.

Da Amici all'Ariston: il successo di Sangiovanni è inarrestabile. Diciannove anni appena compiuti, Sangiovanni è in gara con il brano Farfalle: ha portato all'Ariston una ventata di freschezza e il suo stile cool e rilassato, libero da ogni etichetta. Per il debutto su un palco così importante ha scelto un look oversize rosa, ormai il suo colore portafortuna e manifesto dello stile genderless. Ma il dettaglio di stile che non è passato inosservato è la collana, un portafortuna che nasconde una romantica dedica d'amore per la fidanzata Giulia Stabile.

Sangiovanni con la collana Giulia

La collana con le lettere di Sangiovanni

Sangiovanni porta a Sanremo il suo stile unico, disinvolto e libero dalle etichette: tagli morbidi, colori pastello e smalto sulle unghie. Tutti i look sfoggiati fino ad ora da Sangiovanni sono firmati Diesel e hanno un elemento in comune: da giacche e camicie spunta sempre la stessa collana, ben riconoscibile per i ciondoli con le lettere che compongono il nome della fidanzata Giulia Stabile, conosciuta ai tempi del talent Amici.

la collana di Sangiovanni è firmata Rue de Mille

Il particolare gioiello è stato creato da Rue de Mille ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 105 euro. Il brand propone versioni personalizzate con tutte le lettere dell'alfabeto. Il cantante indossa molte altre collane, tra queste una con ciondolo a forma di croce di Zancan. Sangiovanni ha indossa questa catenina in ogni sua apparizione sanremese, già dal primo outfit sul green carpet ufficiale: ormai è il suo portafortuna e rivela l'anima più tenera e romantica di Sangiovanni. Al di là del successo e delle hit c'è un ragazzo innamorato con le "farfalle" nello stomaco.