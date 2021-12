Sanremo Giovani 2022, Achille Lauro col completo di paillettes rosa è già il re di stile del Festival Ieri sera è andata in scena la finale di Sanremo Giovani 2022 e sul palco sono saliti anche tutti i Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, hanno annunciato i titoli delle loro canzoni inedite. A distinguersi per eleganza è stato Achille Lauro: col suo completo di paillettes rosa si è riconfermato re di stile dell’evento.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la serata finale di Sanremo Giovani 2022 e, oltre alle nuove proposte che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio, all'evento hanno partecipato anche tutti i Big, che hanno così avuto la possibilità di annunciare il titolo delle canzoni inedite che presenteranno al Festival. Tra loro c'è Achille Lauro: per il ritorno nei panni di concorrente lancerà il brano intitolato Domenica, sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni del pubblico? Il cantante ha ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion.

Achille Lauro, a Sanremo Giovani trionfa lo stile genderless

Achille Lauro è tra i Big del Festival di Sanremo 2022, durante la finale dedicata ai giovani andati in onda ieri sera ha annunciato che all'Ariston si esibirà al fianco dell'Harlem Gospel Choir con il brano Domenica. Amadeus lo ha accolto sul palco con grande entusiasmo, non potendo fare a meno di ripercorrere i successi e le incedibili trasformazioni sanremesi, dal debutto con Rolls Roys ai "quadri" portati in scena lo scorso anno. Per il ritorno nei panni di concorrente ha deciso di abbandonare i costumi e i travestimenti, ha puntato su qualcosa di più classico ma senza rinunciare ai dettagli genderless.

Achille Lauro in Gucci

Il look di Achille Lauro a Sanremo Giovani 2022

Capelli corti con colpi di sole biondi, dettagli scintillanti e camicia sbottonata che lascia intravedere i tatuaggi sul petto: Sanremo 2022 non è neppure cominciato ma Achille Laurro si è già riconfermato icona fashion dell'evento. Alla finale di Sanremo Giovani è apparso elegantissimo in un completo di paillettes rosa firmato Gucci, un modello con i pantaloni leggermente a zampa e la giacca doppiopetto portata sulla spalla. Lo ha abbinato a una camicia in seta nera con il fiocco intorno al collo tenuta sbottonata e ha poi completato il tutto con un paio di stivaletti col tacco. Fascino irresistibile, sguardo profondo, stile genderless e sex appeal travolgente: Achille Lauro di sicuro sarà ancora tra i concorrenti più amati e soprattutto stilosi del Festival di Sanremo 2022.

Leggi anche Sanremo 2019: Achille Lauro è il re della seconda serata con ragni al collo e occhiali Matrix