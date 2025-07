video suggerito

Jovanotti è re di stile a Wimbledon: abbina il completo bianco alle espadrillas Jovanotti è volato a Wimbledon per partecipare al torneo di tennis più antico della storia. Cosa ha indossato per seguire i match dagli spalti?

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo una nuova edizione del Torneo di Wimbledon, il più antico evento di tennis al mondo che ogni anno si tiene in Inghilterra, attirando le attenzioni sia degli appassionati del settore che di innumerevoli star provenienti da ogni angolo del globo. A sedere tra gli spalti, infatti, ci sono sempre diversi volti noti del mondo dello spettacolo, nonché i Royals di casa Windsor, ma negli ultimi giorni a essere diventato il grande protagonista del torneo è stato uno dei cantanti più amati del nostro paese: Jovanotti. Arrivato con la moglie, ha dato prova di essere un'indiscussa icona glamour contemporanea: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato il completo bianco di Jovanotti

Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è stato invitato per la prima volta a Wimbledon e, a pochi giorni dalla fine del PalaJova Tour (dove ha sorpreso tutti in ballerine), è apparso nuovamente in pubblico in una versione super glamour. Da sempre icona fashion anti-convenzionale e sopra le righe, anche per il noto torneo di tennis è riuscito a dare il meglio di lui in fatto di originalità. In barba a ogni tipo di rigido dress code, è riuscito a mixare in modo glamour eleganza e comodità. Affidatosi alla Maion Ralph Lauren, ha sfoggiato un completo classico total white, un modello di lino con pantaloni oversize e giacca monopetto coordinata che ha abbinato a una camicia di jeans (sempre di Ralph Lauren).

Jovanotti in Ralph Lauren

Jovanotti con le espadrillas a Wimbledon

Ad aver fatto la differenza nel look "da Wimbledon" di Jovanotti sono state le scarpe: per lui niente mocassini o stringate dallo stile classico, ha preferito delle più vacanziere espadrillas, per la precisione in seta blu navy decorata con delle candide figure geometriche a contrasto. Così facendo, il cantante ha personalizzato con il suo tocco anti-convenzionale un look che, in alternativa, sarebbe stato formale e rigoroso. In quanti conoscevano il lato chic delle calzature solitamente associate alle giornate di mare? A questo punto non resta che prendere ispirazione dal cantante e cominciare a sfoggiare le espadrillas anche alle serate di gala estive: l'effetto glamour sembra essere assolutamente assicurato.

Jovanotti con le espadrillas