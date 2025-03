video suggerito

Jovanotti debutta in tour e sdogana le ballerine Jovanotti ha inaugurato a Pesaro il Palajova. Il pirata si è esibito con le ballerine ai piedi sdoganando una calzatura solitamente associata al mondo femminile.

A cura di Giusy Dente

PH. Michele Maikid Lugaresi

Jovanotti torna in tour. E che tour! Palajova ha debuttato il 4 marzo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e sono in programma un totale di 49 date in giro per l'Italia (più una a Zurigo) che terranno il cantante impegnato fino a maggio. Molte, sono già sold out. Oltre al nuovo album Il Corpo Umano Vol.1, il cantante porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi. La scaletta ripercorre tutta la sua carriera: un totale di 145 minuti di musica dal vivo, con la J street band (in un'inedita formazione) e le parole della poetessa Mariangela Gualtieri tra un'esecuzione e l'altra. Tutto lo show si avvale di un complesso design: un solo maxi schermo e dieci fiori rotanti illuminati. Il progetto e la direzione artistica dello show sono di Lorenzo e di Sergio Pappalettera: collaborano con lui da ormai 35 anni, sia per i progetti grafici degli album che per l'art direction dei live show. E non sono gli unici amici di vecchia data del cantante chiamati per questo tour.

Jovanotti si esibisce con le ballerine ai piedi

Il guardaroba del tour di Jovanotti è stato creato custom da Dior By Maria Grazia Chiuri, che aveva firmato anche i look del Jova Beach Party 2022. Tutti i costumi di scena sono curati da Nicolò Cerioni: lo stylist collabora con l'artista dal 2011 ed era sua la firma anche dello styling del look sanremese. Jovanotti, infatti, è stato grande protagonista della prima serata del Festival, dove ha portato la sua innata energia e ha fatto ballare tutti. Per l'occasione ha scelto un look prezioso: un total gold, per brillare, con tanto di elegante fascia da smoking e mocassini gioiello. Sul palco di Pesaro, il cantante ha optato per qualcosa di decisamente più comodo: è uno che si dona completamente al pubblico, durante le performance, è in costante movimento e non si ferma un attimo! A uno sguardo attento non è sfuggito che aveva scelto le ballerine per la performance.

Le ballerine per uomo conquistano la moda

Il 2023 è stato l'anno del balletcore: le Maison si sono fortemente ispirate all'abbigliamento delle ballerine in sala prove e sul palco, portando in passerella quell'estetica fatta di colori tenui come grigio e rosa, tulle, body. Sono elementi che si sono in breve imposti come must have, soprattutto nel guardaroba della Gen Z. E soprattutto nel guardaroba femminile. Le ballerine sono calzature tradizionalmente associate alle donne e chiaramente ispirate alle scarpette da ballo della danza classica. Ma la moda ha superato questo dualismo, questa rigida divisione. Proprio le ballerine sono state grandi protagoniste della sfilata Dior Uomo Autunno/Inverno 2024 di Kim Jones, abbinate a pantaloncini corti e coi calzettoni alti bene in vista.

Lo stilista forse con questo richiamo al mondo della danza ha voluto rendere omaggio allo zio Colin Jones, ballerino di danza classica negli anni Cinquanta. Anche Maria Grazia Chiuri ha un legame molto stretto col mondo della danza, arte di cui è appassionata e a cui è vicina. Se ne è fatta spesso ispirare nelle collezioni e ha anche firmato i costumi di "Le notti romane di Dior", il dittico danzato da Eleonora Abbagnato e Friedmann Vogel a Caracalla. Le ballerine ai piedi maschili sdoganate anche da Jovanotti le avevamo viste anni fa sulla passerella di Gucci, simbolo di un nuovo concetto di moda: libera, senza vincoli, senza stereotipi, senza una rigida divisione tra maschile e femminile. Ha fatto questo esperimento anche Balenciaga, proponendole in versione colorata, proprio per spingere ulteriormente in direzione di una moda generless.