Arrivano le ballerine da uomo: Balenciaga rompe l’ultimo tabù della moda Le scarpe Leopold di Balenciaga hanno spaccato l’opinione pubblica: ma non sono le prime, né sono una provocazione. Quanto costano e come sono nate.

A cura di Beatrice Manca

Le Leopold di Balenciaga, foto da sito web

Quando sono apparse in passerella sono quasi passate in sordina, ma ora che sono disponibili nei negozi sono sulla bocca di tutti. Anzi, hanno sollevato un vero e proprio caso: parliamo delle ballerine da uomo firmate Balenciaga. Il nome ufficiale è Leopold, e sono probabilmente le prime ballet shoes pensate per gli uomini. Non è la prima volta che un accessorio di Balenciaga diventa virale e scatena il dibattito, ma stavolta la questione si allarga fino a coinvolgere il rapporto tra moda e questione di genere: dopo gonne e abiti, anche le scarpe possono diventare genderless? Ma soprattutto: gli uomini sono pronti per indossarle?

Le scarpe sono la nuova frontiera genderless

Né per lui né per lei: da diversi anni la moda ha stracciato le etichette di ‘maschile' e ‘femminile' per proporre una nuova diversa idea di abbigliamento. Non una gabbia per sottolineare le differenze ma uno strumento di libertà, per esprimere pienamente se stessi. Il 2023 si annuncia l'anno delle gonne da uomo, che dominano le passerelle estive e invernali. Dopo la rivoluzione democratica delle sneakers – uguali per tutti – i tacchi sfoggiati dai Maneskin e da Harry Styles avevano riaperto il dibattito su ciò che può essere ancora considerato ‘da donna' o ‘da uomo'. Del resto i tacchi – così come il colore rosa – per diversi secoli sono stati indossati più dagli uomini delle donne. Il costume si evolve, e la moda spinge in nuove direzioni. Da qualche stagione i tacchi sono stati sostituiti dalle ballet shoes come nuove ‘scarpe per tutti'.

MM6 Maison Margiela

Al netto dei ballerini, che le hanno sempre indossate, nell'immaginario collettivo le ballerine sono l'espressione suprema della femminilità bon ton e un po' infantile. Scarpe nate non per sedurre, ma per sentirsi leggere e spensierate nelle giornate di sole. E perché relegarle al guardaroba femminile? Più morbide dei mocassini, più pratiche delle slipper in velluto, le ballerine sono comparse nelle collezione di Bode, Jil Sander e Dries Van Noten, per poi esplodere con la sfilata MM6 Maison Margiela, che ha ripreso il trend aggiungendo anche l'elastico e la tradizionale punta di gesso per creare una calzatura "all gender". Tra i primi a indossarle c'è stato anche Harry Styles, alfiere dello stile genderless, che sulla copertina del suo ultimo disco posa con delle ballerine Molly Goddard.

Balenciaga

Perché Balenciaga ha lanciato le ballerine da uomo

Arriviamo così alle scarpe del momento – tanto criticate quanto desiderate: le Leopold di Balenciaga sono state presentare durante la sfilata post apocalittica Primavera/Estate 2023, indossate da modelli con jeans cargo inzaccherati dal fango. Le ballerine da uomo vengono realizzate in Italia in satin, e sono disponibili in tre varianti di colore: turchese, nero o beige dorato. Prezzo? 750 euro, meno delle famose sneakers del brand. Ma non si tratta solo di una provocazione: Balenciaga, come altri brand, ha sempre spinto in direzione di una moda non binaria. Inoltre il trend balletcore non accenna a diminuire. Ora la vera domanda è: le vedremo anche fuori da red carpet e sfilate?