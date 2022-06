Dior ci porta a ballare il flamenco a Siviglia: la sfilata Cruise è un inno alla passione Maria Grazia Chiuri esplora il ritmo e la sensualità del flamenco nella sfilata Cruise 2023: le modelle sfilano a Plaza de Espana tra ballerini, orchestra e un tripudio di rose.

A cura di Beatrice Manca

La moda colora Siviglia. Al ritmo del flamenco, in una Plaza de Espana gremita di rose e di ballerine, Dior ha mandato in scena la sfilata Cruise 2023. Un sontuoso spettacolo di musica, danza e moda, che ci trasporta alle radici della tradizione spagnola. La collezione disegnata da Maria Grazia Chiuri rielabora mantille e boleri, completi gessati maschili e abiti in pizzo scintillanti come il velo delle Madonne votive. Il mood flamenco contagia i look delle star in prima fila: anche Chiara Ferragni sfoggia una rosa rossa tra i capelli.

Perché Dior ha sfilato a Siviglia

Il fatto di ambientare la sfilata Cruise a Siviglia non è una scelta puramente formale, ma un vero viaggio alle radici della cultura iberica. Tutto parte da un abito iconico di Christian Dior, Bal à Seville, per poi esplorare la musica e la tradizione popolare.

La sfilata Dior Cruise a Siviglia

Il ritmo del flamenco diventa il mezzo per liberare il corpo, per esaltare la sensualità, per celebrare le donne e la loro forza. La collezione è un omaggio alla la ballerina di flamenco Carmen Amaya, detta La Capitana, icona rivoluzionaria che amava vestirsi come un uomo, rifiutando ogni etichetta, e fece della strada il suo palcoscenico.

Dior Cruise 2023

Non a caso le prime uscite della sfilata hanno silhouette androgine: asciutti completi gessati, pantaloni portati con le bretelle, gilet e camicie bianche. Ci sono le giacche corte e i boleri ricamati della Duchessa d’Alba, sovversiva icona di stile e amica di Jackie Kennedy. Il pizzo più femminile si alterna alla pelle da cavallerizza e al denim.

Dior Cruise 2023

La palette insiste sul bianco, sul nero e sul rosso carminio, simbolo del sangue e della passione, per poi accendersi in lampi di giallo, viola e arancio per gli abiti da sera in taffetà. Non può mancare l'oro, che ricorda le icone sacre e il velo della Madonna della Macarena, in un connubio di sacro e profano.

La sfilata Cruise di Dior a Siviglia

La scollatura a barca, con le spalle nude, domina la collezione: le modelle sono moderne cavallerizze, gitane, danzatrici che avanzano a passo sicuro con stivali stringati, accompagnate dall'orchestra e dai passi dei maestri di flamenco.

Dior Cruise

Tutte le star alla sfilata Dior Cruise

Anche se durante la pandemia la moda aveva giurato di fare meno e meglio, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, le sfilate sono tornate a essere i grandi e spettacolari eventi che ricordavamo, con il loro parterre di star. In prima fila da Dior non poteva mancare Chiara Ferragni, amica della stilista Maria Grazia Chiuri. Accanto a lei c'erano la top model Elle MacPherson e l'attrice spagnola Maria Pedreza. Il compito della moda, del resto, è quello di farci sognare: ma ricorderemo questa sfilata per gli abiti o per il meraviglioso spettacolo di flamenco?