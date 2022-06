Dior Cruise, Chiara Ferragni come una ballerina di flamenco: abito lungo e rosa rossa nei capelli Chiara Ferragni è volata a Siviglia per la sfilata Cruise 2023 di Dior. Ha assistito allo show omaggiando la tradizione andalusa del flamenco.

A cura di Giusy Dente

Quando ad aprile è partita per il Messico, Chiara Ferragni ha ammesso di soffrire molto nei giorni in cui gli impegni di lavoro la portano lontano dalla famiglia, in particolare dai piccoli Leone e Vittoria. "Mi sento fortunata e allo stesso tempo così a pezzi. Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, ma mi spezza il cuore" ha detto in quell'occasione. Le sue sono le difficoltà di qualunque mamma lavoratrice, emotivamente messa a dura prova nel dover trascorrere del tempo in assenza dei propri figli. Ma l'influencer ha scelto di portare avanti le proprie ambizioni professionali, la propria carriera, nonostante questo la metta al centro di critiche, come è successo durante le sfilate della New York Fashion Week: "Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente? Una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica perché deve essere discriminata?" ha detto mesi fa. Stavolta gli impegni professionali l'hanno di nuovo portata lontano dai figli, che sono a Milano con il papà, le zie e i nonni: Chiara Ferragni è invece volata a Siviglia per l'attesissima sfilata di Dior.

Dior sfila a Siviglia

Lo show della Maison ha portato in Spagna diverse celebrities: hanno assistito alla sfilata Jovanotti e sua figlia Teresa (Maria Grazia Chiuri in passato ha collaborato col cantante), lo stylist Nick Cerioni, Beatrice Borromeo (che è brand ambassador di Dior) accompagnata dal marito Pierre Casiraghi. L'evento si è svolto in plaza de España, nel cuore della città, in presenza di musicisti e ballerine di flamenco. Maria Grazia Chiuri si è ispirata a Carmen Amaya, ballerina di flamenco nota come La Capitana: il suo stile potente si rifaceva alla tradizione più autentica di questa danza, ai suoi elementi viscerali.

Con le sue performance andava oltre gli stereotipi: è stata la prima a ballare con costumi "maschili". Nessuna gonna rossa in pizzo per lei, bensì pantaloni. Era questo il suo modo per rappresentare l'idea di femminilità consapevole, di donna forte e libera che non si sottomette ad alcun canone estetico. Nella Dior Cruse 2023 ritroviamo il pizzo, i volumi ampi, le bretelle e i panciotti della tradizione andalusa, tradizione a cui si è ispirata anche Chiara Ferragni col suo look.

Chiara Ferragni omaggia la tradizione andalusa

Il primo look andaluso dell'imprenditrice è stato in chiave dark, ma declinato in versione glamour e audace: un outfit total black firmato Dior con un tocco originale. Ha messo il corsetto stringato al di sopra del body, lanciando un trend che potrebbe spopolare durante l'estate. Per la serata il look si è fatto più minimal e sofisticato. Chiara Ferragni ha preso parte allo show di Dior con un abito nero lungo avvitato, con gonna ampia e schiena nuda. Lo ha abbinato a scarpe nella stessa nuance, ripresa anche dai piccoli orecchini, puntando sul contrasto per il make up (rossetto rosso fuoco) e per l'accessorio principale: il fermaglio tra i capelli. Lo stile tipico di una ballerina di flamenco è proprio questo: capelli raccolti, rosa tra i capelli e un paio di piccoli orecchini.