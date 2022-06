Come vedere in diretta la sfilata Dior Cruise: tra gli ospiti anche Chiara Ferragni Mercoledì 16 giugno, Dior presenta la collezione Cruise a Siviglia con un parterre di ospiti vip: ecco dove vedere la sfilata e a che ora.

A cura di Beatrice Manca

Le sfilate Cruise e Resort sono gli eventi più spettacolari della moda: le Maison fanno a gara nella scelta di location esotiche ed emozionanti. Gucci, per esempio, ha scelto Castel del Monte in Puglia, mentre Louis Vuitton ha sfilato a San Diego. Oggi, giovedì 16 giugno 2022, è la volta di Dior, che presenterà la collezione Cruise 2023 a Siviglia, in Spagna. I primi ospiti vip dell'evento sono già lì: c'è il cantante Jovanotti con la figlia Teresa e la regina delle fashion influencer Chiara Ferragni, che appena arrivata in Spagna ha sfoggiato un corsetto nero con il pizzo trasparente.

Cosa aspettarsi dalla collezione Cruise di Dior

La sfilata Cruise andrà in scena il 16 giugno 2022 alle ore 22:15: verranno presentati abiti estivi ed eleganti da sfoggiare nella stagione fredda, quello che una volta era il guardaroba "da crociera" o da vacanza in resort (da cui il nome). Anche se sui dettagli di abiti e accessori vige il massimo riserbo, alcune clip pubblicate da Dior sui social ci svelano qualcosa in più sulle ispirazioni e sul mood della sfilata. L'invito ufficiale è caratterizzato dalla stampa Toile De Jouy, un grande classico della Maison francese, che probabilmente ritroveremo negli abiti della passerella. In alcuni video pubblicati su Instagram vediamo Maria Grazia Chiuri mentre visita le chiese più antiche della città e rimane affascinata dalla maestria degli artigiani: è probabile che la collezione includa richiami alla tradizione religiosa, all'arte e all'astronomia, magari nei simboli del sole e della luna.

Gli ospiti alla sfilata e al party di Dior a Siviglia

Lo show di Dior si annuncia una vera e propria parata di star: stella dell'evento è Chiara Ferragni, già arrivata in Spagna. L'imprenditrice digitale ha un lungo rapporto di amicizia e affetto con Maria Grazia Chiuri, che ha anche disegnato il suo abito da sposa. Confermata anche la presenza di Jovanotti, insieme allo stylist Nick Cerioni. Jovanotti sarà accompagnato dalla moglie e dalla figlia Teresa. Attesa Beatrice Borromeo, brand ambassador di Dior, e il marito Pierre Casiraghi. Con ogni probabilità vedremo anche l'attrice Anya Taylor-Joy, testimonial delle linee beauty del brand.

Chiara Ferragni in Dior

La sfilata di Dior a Siviglia in diretta: dove vederla

Molti vip hanno approfittato per visitare la città spagnola ricca di storia e cultura, per poi assistere allo show. L'evento è blindato e si entra solo su invito: gli appassionati però, come sempre, potranno assistere all'evento comodamente sul divano di casa: lo show sarà trasmesso integralmente sul sito di Dior e sui canali social. L'appuntamento per le dieci e un quarto, ma ricordatevi che le vere star non sono mai puntuali…