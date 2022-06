Chiara Ferragni a Siviglia lancia un nuovo trend: il corsetto si indossa sul body a rete trasparente Chiara Ferragni è volata a Siviglia e ha approfittato di un evento glamour per trasformarsi in una dark lady. Con il suo nuovo look nero ha inoltre lanciato un trend inedito: il corsetto da indossare sul body a rete trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non è più semplicemente una fashion influencer, è ormai una vera e propria imprenditrice capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Ha lanciato una linea di abiti, una collezione per bambini e una di occhiali da sole e di recente ha addirittura firmato dei chewingum: insomma, ha costruito un impero che porta il suo nome. Da qualche tempo a questa parte, complici i numerosi eventi estivi dedicati alla moda, viaggia spesso in giro per il mondo, anche se la cosa la costringe a stare per qualche giorno lontana dai piccoli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore è volata a Siviglia e ha approfittato di una serata di gala per trasformarsi in una dark lady. Col suo inedito look total black ha inoltre lanciato un trend da seguire assolutamente durante l'estate: ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni in versione dark lady

Oggi a Siviglia si terrà la sfilata Cruise 2023 di Dior ma, nell'attesa di lanciare in passerella i look firmati da Maria Grazia Chiuri, la Maison ha organizzato una serata di gala al palazzo reale Alcazar. Tra gli ospiti speciali non poteva mancare Chiara Ferragni, che da sempre condivide un rapporto speciale e profondo con la griffe francese. Non sorprende, dunque, che non abbia esitato a farsi fotografare al fianco della stilista che ha firmato anche il suo abito da sposa. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se lo ha declinato in una versione audace e glamour. Si è trasformata in una dark lady in total Dior, distinguendosi per bellezza, stile e sensualità.

Chiara Ferragni in Dior

Il trend dell'estate lanciato da Chiara Ferragni

Dopo l'abito incrociato sul seno e gli accessori color magnolia coordinati, Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo trend. All'evento Dior ha abbinato una minigonna a portafoglio a un body rete trasparente, un modello a collo alto e con le maniche lunghe. Sebbene non abbia mai avuto problemi a lasciare il seno in vista, questa volta ha completato il tutto con un corsetto stringato e crop portato sul body, proponendo una nuova originale mania da imitare durante l'estate. Ha inoltre aggiunto dei décolleté neri col tacco e l'iconica borsa Saddle sempre di Dior. Chignon spettinato, smokey eyes e cavigliera firmata dalla sorella Valentina: Chiara è riuscita a sorprendere anche in total black.