Chiara Ferragni con borsa e sandali coordinati: quanto valgono gli accessori griffati per le vacanze Chiara Ferragni ha passato il weekend fuori Milano con la famiglia e ne ha approfittato per sfoggiare i suoi nuovi accessori per l’estate. Sono color magnolia, coordinati e soprattutto griffati: ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez hanno dato ufficialmente il via alle loro vacanze estive e, sebbene per il momento continuino a lavorare a pieno ritmo a Milano, approfittano sempre del weekend per godersi qualche momento di relax in compagnia di amici e familiari. Lo scorso fine settimana sono stati a Villa Bonomi a Como e sui social non hanno potuto fare a meno di documentare la loro quotidianità, dalle colazioni all'aperto ai primi passi da sola della piccola Vittoria. Per un'occasione simile Chiara Ferragni poteva mai rinunciare al glamour? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare degli accessori coordinati e griffati: ecco quanto valgono sandali e borsa color magnolia.

Chiara Ferragni lancia il color magnolia per l'estate

Durante la vacanza sul lago di Como Chiara Ferragni ha dato il meglio di lei in fatto di stile, lasciando spazio alla comodità ma senza rinunciare al tocco fashion. Ha puntato sul brand Art dealer. sfoggiando un adorabile "look pigiama", per la precisione il Charlie Pajama Set sui toni del verde effetto tye dye. Pantaloni e casacca sono entrambi over e vengono venduti insieme sul sito ufficiale del marchio a 410 euro. Per completare l'outfit cozy e variopinto l'imprenditrice ha scelto degli accessori a contrasto in un colore che si rivelerà perfetto per l'estate: il magnolia, una nuance super vitaminica ispirata ai fiori omonimi che è a metà tra il fucsia e il viola acceso.

Chiara Ferragni in Art dealer.

Gli accessori griffati di Chiara Ferragni

I fashion addicted più incalliti avranno sicuramente notato che gli accessori per l'estate sfoggiati da Chiara Ferragni non sono solo dello stesso colore ma sono anche iper griffati. Sia la borsa che i sandali magnolia sono di Hermès e valgono una fortuna. Le ciabattine sono le iconiche Oran, una rara versione vintage in pelle di coccodrillo che sul web si trova solo usata a oltre 2.500 euro. La borsa, invece, è una classica Birkin Bag in pelle liscia, il cui prezzo sui siti di usato di lusso è di 16.999 euro. In totale, dunque, gli accessori dell'imprenditrice valgono quasi 20.000 euro e sono solo alcuni delle numerose chicche griffate e vintage che conserva nell'armadio. La sua estate sarà ancora una volta all'insegna del lusso?