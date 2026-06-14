Chanel Totti in Umbria: la prima vacanza dell’estate è nella villa da oltre 4mila euro a settimana

Chanel Totti ha dato ufficialmente il via all’estate 2026 organizzando una vacanza con le amiche. Qual è la location immersa nel verde in cui si trova?

Chanel Totti sta vivendo un momento magico della sua vita: ha appena debuttato in tv a Pechino Express, programma che è riuscita anche a vincere, e ora si gode la sua prima estate di notorietà. Certo, grazie al cognome “famoso” era già da tempo una vera e propria star dei social, ma è chiaro che solo di recente i fan l’hanno potuta conoscere a 360 gradi. Per dare ufficialmente il via all’estate 2026 ha pensato bene di organizzare una vacanza con le amiche più care e su Instagram ha documentato i primi momenti di questa esperienza memorabile: ecco dove si trova e qual è la location che ha scelto per soggiornare.

La location scelta da Chanel Totti per la vacanza con le amiche

Al motto di “Con i miei amori”, Chanel Totti ha immortalato alcuni dei momenti più belli della vacanza con le amiche, la prima della stagione 2026. Bagni in piscina, pranzi ricchi in pieno stile mediterraneo e foto sullo sfondo di meravigliosi panorami bucolici: dove si trova la figlia di Ilary?

Villa La Dolce Vita

In Umbria, per la precisione a Baschi, in provincia di Orvieto. La location scelta per questa fuga dalla caotica vita cittadina è Villa La Dolce Vita, una struttura di lusso di 500 mq suddivisi su due piani: è dotata di ogni comfort, ha 6 camere da letto (di cui 3 suite) e 6 bagni privati, un’area fitness, una spa con cromoterapia e hammam e degli enormi spazi verdi in cui godersi la tranquillità della campagna umbra.

Chanel Totti nella villa in Umbria

La villa con piscina a sfioro e idromassaggio

Il pezzo forte della villa nella campagna di Orvieto? La piscina a sfioro con area idromassaggio e cascata, arricchita da un’area solarium che può ospitare 14 persone. Chanel Totti sei è scattata diverse foto in bikini in questa splendida location, dando così ufficialmente il via alla stagione vacanziera con stile.

Villa La Dolce Vita

Quanto costa una vacanza nella campagna dell'Umbria come quella organizzata dalla figlia di Ilary Blasi? Villa La dolce Vita attualmente è prenotata fino a metà settembre: solo alla fine dell'alta stagione è possibile prenotare un soggiorno di minimo 7 notti al prezzo di poco più di 4.200 euro. In quanti sognano di fuggire dal traffico e dal caos del centro della città per godersi un simile relax?