Addio bikini: il due pezzi da avere è con tanga e t-shirt, come quello di Chanel Totti

Dimenticate i classici due pezzi con i reggiseni a triangolo o a fascia, il trend del momento sono i tankini, ovvero i costumi con tanga e top a maniche corte, come quello indossato da Chanel Totti.

A pochi mesi dal debutto televisivo che l'ha vista trionfare a Pechino Express, Chanel Totti ha dato ufficialmente il via alle vacanze estive. Dopo essere stata prima in Umbria con le amiche e poi in Puglia a seguire Battiti Live, il programma estivo presentato da mamma Ilary Blasi, ora si è concessa un viaggetto più "esotico". Come lei stessa ha indicato nel tag dei suoi post, è voltata a Turks e Caicos, l'arcipelago che fa parte del territorio britannico d'oltremare, a sud-est delle Bahamas, formato da 40 isole coralline. Quale migliore occasione di questa per lanciare il nuovo trend dell'estate?

Il look da spiaggia "anti-convenzionale" di Chanel Totti

Sullo sfondo di un meraviglioso panorama esotico di Turks e Caicos, Chanel Totti ha posato con un look balneare anti-convenzionale. Sebbene sia sempre stata fan dei micro bikini colorati, ora ha cambiato registro ma mantenendo intatta la sua passione per la moda. Ha infatti indossato un due pezzi di tendenza total pink caratterizzato da un paio di tanga sgambatissimi con i laccetti laterali e un t-shirt corp con il colletto alto. Niente triangoli, fasce o reggiseti cut-out, la figlia di Ilary ha preferito un top più coprente (ma che comunque ha lasciato l'ombelico in vista). Capelli sciolti e ondulati, occhiali da sole scuri e pose plastiche: Chanel ha dimostrato che in spiaggia si può essere glamour e super femminili anche con una maglietta a maniche corte.

Chanel Totti in tankini

Il must dell'estate 2026 sono i tankini

Si chiamano tankini e sono i costumi a due pezzi formati da slip e top corto, proprio come quello indossato da Chanel Totti. Si tratta di un'alternativa ai classici modelli da spiaggia, un mix tra gli interi e i micro due pezzi che tanto spopolano. Sono la soluzione ideale per coloro che vogliono proteggersi dal sole con un capo più coprente del reggiseno ma anche per chi intende aggiungere un tocco di originalità al tradizionale stile balneare. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, sul mercato ne esistono di diversi tipi, da quelli monocromatici a quelli floreali, da quelli con culotte a quelli con i tanga sgambati: si hanno davvero infinite possibilità di scelta per seguire il trend. In quante prenderanno ispirazione da Chanel Totti per le loro prossime vacanze?