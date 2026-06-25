Chanel Totti a Battiti Live ruba il look a mamma Ilary Blasi: la salopette bianca costa 600 euro

Chanel Totti ha raggiunto Ilary Blasi a Trani per le prime registrazioni di Battiti Live. Il dettaglio che non è passato inosservato? Le ha letteralmente rubato il look delle prove.

Non è estate senza Battiti Live e anche quest'anno il festival musicale sta per tornare su Canale 5 con gli artisti del momento che si sfidano a colpi di tormentoni. Ieri sono partite le registrazioni nella città di Trani e, sebbene andranno in onda in tv solo a luglio, sui social è già possibile trovare delle piccole anteprime postate dai presenti in piazza. Al timone della trasmissione c'è ancora una volta Ilary Blasi, che però in questo 2026 sarà affiancata da Fabio Rovazzi. Chi l'ha raggiunta nel backstage per seguire da una posizione privilegiata il live? La figlia Chanel Totti, che ne ha approfittato per "rovistare" nel suo armadio.

Chanel Totti con la stessa salopette di Ilary Blasi

Da quando Ilary Blasi ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, Chanel Totti è diventata una "presenza fissa" del programma, soprattutto durante le prime registrazioni, dove si lascia immortalare spesso nel backstage con gli ospiti delle serate. Anche quest'anno non ha rinunciato alla "tradizione" di famiglia ed è volata a Trani insieme a Melissa Monti, la fidanzata del fratello Cristian, per seguire il debutto del programma. Ha poi documentato tutto sui social con un album ad hoc, il dettaglio che non è passato inosservato? Ha letteralmente rubato il look alla mamma, per la precisione quello con la salopette bianca che la conduttrice aveva sfoggiato alle prove.

Chanel Totti a Battiti Live

Chi ha firmato la salopette bianca di Ilary e Chanel

Per il primo giorno di registrazioni di Battiti Live Chanel Totti ha rispolverato la salopette oversize della mamma. Si tratta di un capo del brand tedesco Popp & Kretschmer (probabilmente acquistato durante una visita a Bastian Muller), è in lino bianco oversize, ha una catena intorno alla vita incorporata e strizza l'occhio agli anni '90.

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Popp & Kretschmer

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 599 euro. Chanel l'ha abbinata a un body color nude come ha fatto la mamma, distinguendosi da lei solo grazie alla pettinatura, ovvero una maxi treccia alta e principesca. Insomma, Chanel è "una di noi": nelle occasioni importanti adora "rovistare" nell'armadio della mamma per trovare delle chicche fashion super glamour, proprio come succede in qualsiasi famiglia.