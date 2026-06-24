Ilary Blasi si prepara a Battiti Live 2026: alle prove indossa salopette e ciabatte

Ilary Blasi è in Puglia per dare il via a una nuova edizione di Battiti Live. Ieri sera ha fatto le ultime prove e per l0occasione ha detto no ai tacchi, preferendo delle più comode ciabatte.

L'estate 2026 è cominciata e con lei anche la lotta tra le canzoni destinate a diventare tormentoni di stagione. Gli artisti più in vista del momento anche quest'anno si "sfideranno" a colpi di acuti e di coreografie sul palco di Battiti Live, il festival di Canale 5 firmato Radio Norba, le cui puntate verranno registrate nelle prossime ore in Puglia (per poi essere trasmesse in tv tra luglio e agosto). A condurre il programma ci sarà ancora una volta Ilary Blasi ma il suo compagno di viaggio non sarà più Alvin ma Fabio Rovazzi. Come si sta preparando la star a questo grande evento?

Il look in stile anni '90 di Ilary Blasi

Ilary Blasi è arrivata ieri pomeriggio a Trani, la prima città pugliese in cui farà tappa Battiti Live, e sui social non ha potuto fare a meno di documentare l'esperienza tra foto e Stories. Oltre ad aver incontrato da vicino i fan, ha anche fatto le prove sul palco ma rinunciando agli abiti di scena. Ha preferito puntare tutto sulla comodità con una salopette in denim bianco, un modello oversize dall'animo retrò con i pantaloni lunghi e la pettorina portata con una fibbia aperta. Così facendo, ha rivelato il body nude che indossava sotto. In quanti negli anni '90 hanno sfoggiato l'iconico capo proprio con questo mood "finto sciatto"?

Ilary Blasi in salopette

Ilary Blasi con le ciabatte

Per completare il look da prove Ilary Blasi ha rinunciato ai tacchi, preferendo delle più comode infradito di gomma, ovvero l'accessorio perfetto per le vacanze estive, solitamente utilizzato al posto delle classiche ciabatte.

Ilary in ciabatte

Capelli sciolti e leggermente spettinati, make-up minimal e collana d'oro dedicata ai suoi tre figli: la conduttrice è prontissima per dare il via a questa nuova esperienza al timone di Battiti Live. Nel backstage del programma, però, ha dato prova di essere "una di noi": se in diretta rinuncia mai al glamour, nella quotidianità preferisce il totale comfort.