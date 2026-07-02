Ilary Blasi debutta a Battiti Live 2026: prima puntata col completo di cristalli da oltre 4mila euro

Questa sera ricomincia TIM Battiti Live e ancora una volta a condurlo c’è Ilary Blasi. Chi ha firmato il suo completo scintillante della prima puntata?

Oggi, giovedì 2 luglio, torna TIM Battiti Live, il festival musicale dell'estate di Canale 5 che anche in questo 2026 vede gli artisti del momento sfidarsi a colpi di tormentoni. La prima tappa del tour è a Trani, dove le puntate sono state registrate la scorsa settimana, anche se durante ogni serata vengono fatti dei collegamenti dalle città più suggestive della Puglia, da Alberobello a Polignano a Mare. Alla conduzione c'è ancora una volta Ilary Blasi ma affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Chi ha firmato e quanto costa il look sfoggiato dalla conduttrice per il debutto del programma?

Chi ha vestito Ilary Blasi nella prima puntata di Battiti Live

Achille Lauro, Angelina Mango, Serena Brancale, Sal Da Vinci: questi sono solo alcuni degli artisti che calcano il palco di Battiti Live durante la prima puntata dell'edizione 2026. La vera protagonista, però, è la padrona di casa Ilary Blasi, che per il ritorno in tv a pochi mesi dal GF Vip ha lasciato trionfare il glamour. Seguita dalla fidata stylist Silvia Giacò, ha mixato in modo impeccabile tendenze di stagione, scintillii e comodità, dicendo temporaneamente addio ai lunghi abiti da sera che di solito sfoggia sul piccolo schermo. Per il debutto pugliese ha scelto l'eleganza di Ermanno Scervino, per la precisione un look a stampa Principe di Galles della collezione Primavera/Estate 2026.

Ilary Blasi in Ermanno Scervino

Ilary Blasi con la pettinatura da principessa

Il completo di Ilary Blasi è in georgette tecnica con stampa Principe di Galles sui toni del grigio ma la particolarità sta nel fatto che entrambi i pezzi sono interamente ricoperti di cristalli termoadesivi applicati a mano, declinati in tonalità degradé. I pantaloni sono modello palazzo a vita alta, mentre la camicia è leggermente trasparente (la conduttrice l'ha portata annodata in vita, così da lasciare leggermente in vista gli addominali). Qual è il prezzo dei due capi? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti rispettivamente a 2.490 1.690 euro. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, Ilary ha optato per un mezzo raccolto in stile principesco firmato da Alessia Solidani. In quante prenderanno ispirazione da lei per le prossime serate vacanziere all'insegna dell'eleganza?

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