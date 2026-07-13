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Chanel Totti, il look anti-convenzionale dell’estate è con felpa maxi e stivali di jeans

Il nuovo look per l’estate di Chanel Totti è decisamente anti-convenzionale. Piuttosto che i micro top e i sandali freschi, ha preferito sfidare il caldo in maxi felpa e cuissardes.
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A cura di Valeria Paglionico
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Siamo sempre stati abituati a vedere le star combattere il caldo tra micro top, abiti corti e scollati e sandaletti freschi ma Chanel Totti sembra aver stravolto le regole di stile dell'estate. A qualche mese dal debutto televisivo a Pechino Express, ora si gode il meritato riposo in vacanza tra pool party e concerti. Attualmente è in viaggio con le amiche e ha approfittato di una fresca serata a bordo piscina per sfoggiare un look anti-convenzionale fatto di maxi felpa e stivaloni cuissardes.

Chanel Totti usa la felpa come mini dress

Quale migliore occasione di una vacanza con le amiche per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Chanel Totti nelle ultime ore. Sui social ha documentato una serata intima trascorsa a bordo piscina, in occasione della quale ha proposto un look tutto da imitare ma decisamente poco adatto a chi soffre il caldo. La figlia di Ilary ha sfidato le temperature da record indossando una maxi felpa, per la precisione un modello giallo acceso firmato Chrome Hearts, l'esclusivo brand amato dalle star che ha sede solo in America. Ha usato il capo come mini dress, lasciando così le gambe scoperte e riconfermando la sua passione per le griffe. Quanto costa il pezzo esclusivo? Sugli e-commerce di moda vintage, viene venduto a poco più di 550 euro.

Chanel Totti in Chrome Hearts
Chanel Totti in Chrome Hearts

Gli stivali in denim di Chanel Totti

Per completare il tutto Chanel ha rinunciato ai classici sandali o alle mules super trendy, anche in questo caso ha preferito sfidare il caldo con dei cuissardes. Ha sfoggiato i maxi stivali in denim di Le Silla, quelli che già negli scorsi anni erano nel suo guardaroba estivo e che ora ha riciclato per rendere l'outfit vacanziero glamour e rock. Capelli sciolti e lisci, make-up con rossetto nude sulle labbra, manicure bianco gesso e pose plastiche: Chanel Totti sembra avere tutte le carte in regola per diventare la regina glamour dell'estate 2026.

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Chanel Totti con stivali Le Silla
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