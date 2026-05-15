Chanel Totti festeggia il compleanno nel resort di lusso con piscina a sfioro e lettini in acqua

Chanel Totti ha compiuto 19 anni l’altro ieri e per l’occasione ha organizzato un mega pool party in un resort di Limatola, in provincia di Benevento. Quanto costa un evento simile in questa location?

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Chanel Totti e della sua vittoria a Pechino Express, a cui ha partecipato con Filippo Laurino (insieme sono stati la coppia de I raccomandati). Il reality ha segnato il suo debutto in tv ma, stando a quanto da lei stessa dichiarato, non ha alcuna intenzione di seguire le orme della mamma Ilary Blasi nello spettacolo. Poco prima del trionfo, inoltre, Chanel ha compiuto 19 anni e non ha esitato a festeggiare in gran stile con un mega pool party. Dove si trova la location in cui ha trascorso la giornata con le amiche tra brindisi, bagni e gadget personalizzati?

Il resort nel beneventano con infinity pool

Se inizialmente Chanel Totti aveva optato per una festa intima e casalinga, nella giornata del suo 19esimo compleanno ha organizzato un pool party divertente e sofisticato, dove, tra look coordinati e personalizzati col suo nome, gadget a tema, brindisi e candeline, è riuscita a diventare virale.

La festa di Chanel Totti all’Altura Resort

Così come lo scorso anno, quando festeggiò i 18 anni a Caserta, anche questa volta ha puntato tutto sulla Campania. La location scelta per l'evento, infatti, è l'Altura Resort di Limatola, nel beneventano, dove ha riservato la zona chiamata Luxury Pool Club, ovvero il rooftop con infinity pool, atmosfera raffinata e luci soffuse. Ad aiutarla nei preparativi è stata la event planner Annalisa Vollero, che già lo scorso anno era riuscita a rendere il party indimenticabile.

Luxury Pool Club

Quanto costa un evento all'Altura Resort di Limatola

L'Altura Resort è una location minimal e raffinata, nata per i matrimoni ma ad oggi aperta a ogni tipo di evento. Può ospitare fino a 250 invitati ed è contraddistinta da una serie di maxi vetrate con vista su Matese e Taburno che danno l'idea di essere immersi nella natura.

Altura Resort

Il suo punto forte, però, è il rooftop, dove ci sono ben 2 piscine, una a sfioro e l'altra con dei veri e propri letti con baldacchino in acqua. Il Luxury Pool Club verrà inaugurato ufficialmente domani, il 16 maggio, ma per Chanel Totti è stata fatta un'eccezione. L'evento di apertura costa 50 euro a testa, mentre per quanto riguarda il buffet, questo viene proposto a partire da 120 euro a invitato. Non si esclude, però, che Chanel, avendo optato per un'intera giornata di festeggiamenti personalizzati, abbia speso una cifra ancora più elevata.