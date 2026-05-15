Chanel Totti festeggia il compleanno nel resort di lusso con piscina a sfioro e lettini in acqua
Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Chanel Totti e della sua vittoria a Pechino Express, a cui ha partecipato con Filippo Laurino (insieme sono stati la coppia de I raccomandati). Il reality ha segnato il suo debutto in tv ma, stando a quanto da lei stessa dichiarato, non ha alcuna intenzione di seguire le orme della mamma Ilary Blasi nello spettacolo. Poco prima del trionfo, inoltre, Chanel ha compiuto 19 anni e non ha esitato a festeggiare in gran stile con un mega pool party. Dove si trova la location in cui ha trascorso la giornata con le amiche tra brindisi, bagni e gadget personalizzati?
Il resort nel beneventano con infinity pool
Se inizialmente Chanel Totti aveva optato per una festa intima e casalinga, nella giornata del suo 19esimo compleanno ha organizzato un pool party divertente e sofisticato, dove, tra look coordinati e personalizzati col suo nome, gadget a tema, brindisi e candeline, è riuscita a diventare virale.
Così come lo scorso anno, quando festeggiò i 18 anni a Caserta, anche questa volta ha puntato tutto sulla Campania. La location scelta per l'evento, infatti, è l'Altura Resort di Limatola, nel beneventano, dove ha riservato la zona chiamata Luxury Pool Club, ovvero il rooftop con infinity pool, atmosfera raffinata e luci soffuse. Ad aiutarla nei preparativi è stata la event planner Annalisa Vollero, che già lo scorso anno era riuscita a rendere il party indimenticabile.
Quanto costa un evento all'Altura Resort di Limatola
L'Altura Resort è una location minimal e raffinata, nata per i matrimoni ma ad oggi aperta a ogni tipo di evento. Può ospitare fino a 250 invitati ed è contraddistinta da una serie di maxi vetrate con vista su Matese e Taburno che danno l'idea di essere immersi nella natura.
Il suo punto forte, però, è il rooftop, dove ci sono ben 2 piscine, una a sfioro e l'altra con dei veri e propri letti con baldacchino in acqua. Il Luxury Pool Club verrà inaugurato ufficialmente domani, il 16 maggio, ma per Chanel Totti è stata fatta un'eccezione. L'evento di apertura costa 50 euro a testa, mentre per quanto riguarda il buffet, questo viene proposto a partire da 120 euro a invitato. Non si esclude, però, che Chanel, avendo optato per un'intera giornata di festeggiamenti personalizzati, abbia speso una cifra ancora più elevata.