Chanel Totti, l’estate 2026 comincia in riva al mare col bikini minimal e i capelli da “leonessa”

Chanel Totti è una delle tante star che hanno trascorso il weekend al mare e sui social ha documentato l’esperienza con delle foto sul bagnasciuga. Qual è il suo primo look balneare dell’estate 2026?

L'estate 2026 è cominciata e, complice il caldo asfissiante degli ultimi giorni, le star ne hanno approfittato per concedersi i primi weekend al mare. C'è chi è già in vacanza e chi, invece, ha trascorso solo qualche ora in spiaggia, ma in tutti i casi l'evento è così importante da richiedere un post o qualche Stories sui social. Lo sa bene Chanel Totti, che ha documentato la sua domenica da sogno passata sul bagnasciuga tra relax e tintarella. Cosa ha indossato per l'occasione?

Il bikini dark di Chanel Totti

Chanel Totti ha passato il weekend al mare e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo look balneare dell'estate 2026. Cosa ha indossato? Per lei niente stampe esotiche o animalier come richiederebbero le mode evergreen di stagione, ha preferito un più minimal total black, apparendo sobria ma allo stesso tempo super trendy. Ha puntato tutto su un micro bikini con tanga sgambatissimo con sottili laccetti laterali e reggiseno con le spalline sottili ma più largo al centro del décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole, modello cat-eye, con la montatura doppia e dark e le lenti marroni.

Il look balneare di Chanel Totti

Chanel Totti al mare dopo il parrucchiere

A rendere il look da spiaggia di Chanel Totti davvero wild sono stati i capelli: a pochi giorni dalla visita alla parrucchiera Alessia Solidani, che le aveva consigliato di schiarirsi con delle sfumature miele, ora la figlia di Ilary ha lasciato la chioma sciolta e selvaggia.

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Il look da leonessa di Chanel Totti

Bagnata dalla salsedine, è diventata leggermente mossa e voluminosa, tanto che Chanel stessa ha paragonato la sua "nuova" immagine a quella di una leonessa. In quante, come lei, amano i capelli resi indomabili dall'acqua di mare?