Chanel Totti cambia look per l’estate: capelli lunghissimi e sfumature color miele

Chanel Totti ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia e, in vista dell’estate 2026, ha cambiato look: ecco la nuova acconciatura con capelli lunghissimi e sfumature color miele.

Chanel Totti è una delle rivelazioni dell'ultima stagione televisiva: ha debuttato sul piccolo schermo come concorrente di Pechino Express ed è riuscita addirittura ad aggiudicarsi la vittoria. Nonostante ciò, ha dichiarato di non essere interessata a seguire le orme della mamma Ilary Blasi, dunque per il momento preferisce rimanere sui social, dove documenta regolarmente le sue normali giornate. L'avevamo lasciata alle prese con una vacanza con le amiche in Umbria, ora la ritroviamo dalla parrucchiera di fiducia mentre si prepara all'estate 2026 con un look inedito e super glamour: ecco il risultato.

Chanel Totti dalla parrucchiera di fiducia

Ieri sera Chanel Totti ha fatto visita a uno dei saloni romani di Alessia Solidani, la parrucchiera che da anni segue anche la mamma Ilary Blasi, e ha pensato bene di cambiare look, così da dare il via all'estate 2026 con un tocco glamour. Entrata in negozio con una chioma scurissima ed extra liscia al motto di "Oggi cambio look… Vedremo", ha mostrato l'opera completa dopo qualche ora, apparendo super trendy con una chioma lunghissima e ondulata.

Chanel Totti prima del cambio look

Sebbene da tempo sia fedele alle lunghezze extra, sembra aver applicato alcune extension che le fanno arrivare i capelli praticamente all'altezza del fondoschiena. Ha rivoluzionato la piega, dicendo addio all'effetto glass e liscio e optando per delle adorabili beach waves dall'effetto super naturale.

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Il nuovo look di Chanel Totti

Le nuove sfumature biondo miele di Chanel Totti

La vera novità nell'hair look di Chanel Totti è il colore: niente più castano cioccolato, ha aggiunto delle sfumature color miele che le illuminano il viso in modo naturale. Ha poi commentato la trasformazione dicendo "Sempre più chiari" e mostrando orgogliosa il risultato finale. Del resto, la figlia di Ilary non è nuova al biondo, anzi, fino a qualche anno fa sfoggiava un'appariscente chioma platino, mentre da un anno a questa parte si è scurita, seguendo il trend del Mocha Mousse. Ora pare che stia facendo "marcia indietro" ma con un tocco decisamente più glamour. Il color miele sarà il primo passo verso il ritorno ai blond hair?