video suggerito

La trasformazione di Chanel Totti: addio biondo, il nuovo hair look è coi capelli castani Drastica trasformazione per Chanel Totti, che ha stupito tutti con i capelli scuri al posto della chioma bionda che sfoggia di solito. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siamo abituati a vederla con la chioma bionda, estremamente somigliante a sua madre Ilary Blasi. Ma come ogni ragazza della sua età, a Chanel Totti piace anche cambiare e sperimentare beauty look diversi. Difatti ha momentaneamente messo da parte i capelli biondi a vantaggio di una nuance più scura.

Il nuovo hair look di Chanel Totti

I capelli di Chanel Totti sono naturalmente biondi e ama giocare con questo colore, schiarendolo soprattutto in concomitanza con l'estate, per avere un look più fresco, leggero, come baciato dal sole. Sui social, dove è molto attiva nel mostrare a fan e follower i suoi cambi look, si è spesso fatta vedere nel suo salone di fiducia, che è lo stesso della madre Ilary Blasi.

Entrambe affidano le loro teste alle esperte mani di Alessia Solidani, collaboratrice e amica di vecchia data della conduttrice. Chissà se c'è proprio lei dietro la nuova trasformazione della 17enne, che diventerà maggiorenne tra qualche mese. Proprio su Instagram ha fatto vedere l'evoluzione del suo hair look, che è stato reso decisamente invernale, perfetto per la stagione fredda.

È un marrone scuro e molto caldo, corposo e profondo, quasi "cioccolatoso". La versione "teddy brown" piace molto ai fan, che l'hanno intravista di recente anche nelle Instagram Stories di Ilary Blasi. La conduttrice ha mostrato la figlia e alcuni amici alle prese con la preparazione della pizza in casa, per una cena in compagnia.

Bottega Veneta Autunno/Inverno 2024-25

Chanel Totti segue la tendenza dell'inverno

Il castano cioccolato di Chanel Totti è una delle tendenze in fatto di colori, per l'inverno 2025, visto anche sulle passerelle, dominate dalle nuance profonde. Per alleggerirle, chi non ama gli hair look così dark può avvalersi di schiariture nei toni del nocciola, del dorato, del biscotto o del caramello, che sulle lunghezze contribuiscono a portare più luce al viso.

Allo stesso modo, chi predilige le sfumature può dare un tocco mogano o violaceo al nero corvino, per alleggerirlo. Sul fronte del biondo è il frosted quello di tendenza, dunque il biondo freddo, sofisticato, quasi argenteo. Ovviamente questa versione glaciale non valorizza tutti, l'alternativa può essere un biondo più aranciato o con riflessi fragola, davvero molto romantico e delicato.