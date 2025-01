Chanel Totti torna a Roma e cambia look: taglia i capelli e sfoggia una nuova manicure

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sembra essere destinata a diventare una star dei social: nonostante non abbia ancora raggiunto la maggiore età, conta quasi 600mila followers su Instagram e giorno dopo giorno questo numero continua a salire. Che un giorno voglia o meno seguire le orme della mamma Ilary Blasi nello spettacolo, non importa, l’unica cosa certa è che ha già spesso ricoperto i panni di modella e testimonial social per alcuni brand di moda. Ora, dopo aver trascorso le vacanze di Natale tra Londra e i Caraibi, è tornata a Roma e come prima cosa ha fatto visita a parrucchiere ed estetista: ecco il risultato.

Il nuovo taglio di capelli di Chanel Totti

L’avevamo lasciata in versione esotica con un vitaminico completo tye-die, ora ritroviamo Chanel Totti alle prese con il ritorno alla quotidianità romana. Per lei, però, niente palestra o impegni familiari, non appena rientrata in città ha avuto bisogno di prendersi cura del suo beauty look. Come prima cosa ha visitato uno dei saloni di Alessia Solidani, la parrucchiera di fiducia che condivide con mamma Ilary, cosa ha fatto ai capelli? Al motto di “Piccolo restauro” si è mostrata alle prese con una piega extra liscia e con una spuntatina. Certo, non ci ha dato un taglio netto, ha semplicemente eliminato le doppie punte ma, come lei stessa ha dichiarato, si è trattato lo stesso di un “momento critico”. Ora ha la chioma che le arriva poco sotto le spalle, mentre ha lasciato invariato il colore castano chiaro naturale.

Chanel Totti con la manicure nude per l'inverno

La figlia di Ilary Blasi ha cominciato il 2025 anche con una nuova manicure. Se per le feste aveva puntato tutto sul classico rosso fuoco a tema natalizio, ora ha preferito qualcosa di più neutro. Chanel ha seguito la mania dello smalto a effetto nudo, per la precisione in un color cipria che riprende il suo naturale incarnato. Per quanto riguarda la forma, invece, ha optato per delle unghie lunghe e a mandorla perfettamente definite. L’estetista di fiducia ha definito la nail-art “semplice ed elegante”, a prova del fatto che durante l’inverno 2025 per essere alla moda è necessario scegliere uno stile minimal. In quante prenderanno ispirazione da Chanel Totti per rendere queste prime giornate del nuovo anno super glamour?

