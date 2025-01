video suggerito

Chanel Totti in vacanza ai Caraibi: con il look tie dye anticipa l'estate Chanel Totti si trova ai Caraibi insieme al padre, l'ex capitano della Roma Francesco Totti e alla compagna Noemi Bocchi: per una cena in riva al mare ha sfoggiato un set coordinato con fantasia tie-dye.

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti

Chanel Totti ha cominciato il nuovo anno ai Caraibi. La figlia 17enne di Ilary Blasi e Francesco Totti ha trascorso il Capodanno con i fratelli Cristian e Isabel insieme al padre e alla nuova compagna Noemi Bocchi: la famiglia ha passato i primi giorni dell'anno nella Repubblica Dominicana, nella splendida località di Punta Cana. Anche la conduttrice ha trascorso il Capodanno ai Caraibi, scegliendo però l'isola di Saint Barth. Durante la vacanza, non sono mancate le attività sportive e le foto di famiglia dei tre fratelli con il padre, così come i look estivi che Chanel Totti ha sfoggiato con largo anticipo rispetto all'estate. Abbandonate le pellicce che le abbiamo visto indossare a Londra qualche settimana fa, la secondogenita di Blasi e Totti ha indossato un set coordinato.

Il look di Chanel Totti ai Caraibi

Per Chanel Totti l'estate è già cominciata. La 17enne ha scelto un look estivo per una cena in riva al mare: capelli raccolti e set coordinato sui toni del beige e del rosso. Il completo è composto da una top smanicato e una gonna lunga a vita alta, perfetta per completare un look da spiaggia casual e fresco.

Chanel Totti

Il top è leggermente cropped visto che lascia intravedere l'ombelico. La fantasia tie-dye è perfetta per ogni estate perché unisce colori e forme astratte. Quest'estate, per esempio, Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, aveva scelto un abito tie-dye sui toni dell'azzurro per annunciare sul palco dell'Olimpico la gravidanza. Il look scelto da Chanel Totti è impreziosito anche da un paio di orecchini quadrati in contrasto con il volto.

Chanel Totti