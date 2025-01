Chanel Totti in versione estiva: le foto con occhiali a mascherina e bikini incrociato in vita

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è tornata a Roma da diversi giorni dopo aver trascorso la prima settimana dell'anno ai Caraibi. Ha tagliato i capelli, ha rifatto la manicure e ha ripreso la palestra ma, nonostante ciò, i ricordi della vacanza esotica sono ancora così vividi nella sua mente che non può fare a meno di condividerli sui social. Mentre la mamma Ilary Blasi è impegnata con la promozione della serie di Netflix che la vede protagonista, lei continua la sua "normale" vita da star di Instagram: ecco le nuove foto in versione estiva che ha postato sul suo account.

Qual è il bikini che diventerà un must dell'estate 2025

L'avevamo lasciata con un adorabile completo tie dye sullo sfondo di un meraviglioso panorama esotico, ora ritroviamo Chanel Totti in una nuova versione estiva anche se la vacanza ai Caraibi è finita da giorni. Al motto di "Mare, mare, mare", la figlia di Ilary ha postato alcune foto realizzate in spiaggia, anticipando alcune delle tendenze che di sicuro diventeranno super gettonate durante la prossima estate. Ha indossato un bikini marrone, per la precisione un modello monocromo con slip sgambati con laccetti sui lati e reggiseno a triangolo a effetto oblò che fascia la vita con dei nastri.

Chanel Totti in versione balneare

Chanel Totti rilancia gli occhiali da sole anni 2000

Per completare il tutto Chanel Totti ha scelto un altro accessorio di tendenza: gli occhiali da sole a mascherina, un modello total black che le ha coperto praticamente metà viso (ispirato a uno dei must dei primi anni 2000). Capelli castani lasciati spettinati e wild, piercing all'ombelico in evidenza e orecchini scintillanti che si intravedono appena: Chanel Totti ha decisamente anticipato l'estate col suo look balneare all'insegna del glamour. In quante prenderanno ispirazione da lei durante la prossima stagione vacanziera?

