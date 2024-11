video suggerito

Chanel Totti modella in total denim: rilancia i jeans con la catena in stile anni 2000 Continua la nuova esperienza da modella-influencer di Chanel Totti, che proprio di recente ha posato in total denim per uno shooting promozionale. In quanti hanno notato il dettaglio in stile anni 2000 nascosto nel suo look?

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sta crescendo e pare avere tutte le carte in regola per seguire le orme di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti nel mondo dello spettacolo. Se fino a qualche tempo fa si limitava a usare i social per documentare la sua "normale" quotidianità fatta di allenamenti in palestra e uscite all'insegna del glamour, ora si serve del suo profilo per sponsorizzare la "nuova carriera" da modella-influencer. È infatti da qualche settimana che realizza degli shooting fashion, stando bene attenta ad aggiungere l'hashtag #adv, la dimostrazione del fatto che si tratta di vere e proprie collaborazioni professionali. Di recente lo ha fatto ancora e ha sfoggiato un look destinato a fare tendenza nelle prossime settimane dell'autunno.

Il look total denim di Chanel Totti

Per la nuova collaborazione con il brand Gap (che ha lanciato una collezione nata in partnership con Cult Gaia) Chanel Totti ha seguito il trend del total denim. Sebbene negli scorsi anni questa mania avesse spopolato soprattutto in primavera, ora ha "invaso" anche l'autunno, rivelandosi perfetta anche per affrontare le prime giornate fredde della stagione. La figlia di Ilary ha declinato la tendenza in modo super fashion, ovvero abbinando un paio di pantaloni dal taglio dritto a un top strapless sempre di jeans e a una giacca sportiva con l'abbottonatura "in diagonale". Il tocco street ma allo stesso tempo glamour? La catena d'oro attaccata ai passanti dei pantaloni come andava di moda nei primi anni 2000.

Chanel Totti indossa i jeans con la catena

Chanel Totti cambia acconciatura

È ormai da qualche settimana che Chanel Totti ha tagliato drasticamente i capelli, tornando al suo castano naturale. Fatta eccezione per alcune foto di un vecchio shooting in cui è apparsa ancora una volta biondissima, pare proprio che questo inedito hair look le piaccia moltissimo. Per il servizio in total denim ha cambiato acconciatura, puntando tutto su delle beach waves sbarazzine. Non ha rinunciato al tocco prezioso: ha decorato le orecchie con una cascata di cerchi gold di diverse misure. Insomma, Chanel Totti sembra avere le idee chiare sul suo futuro: vuole diventare modella-influencer e al momento ci sta riuscendo splendidamente.